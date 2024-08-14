2023'te hangi iller daha çok göç aldı, hangi iller daha çok göç verdi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri"ni yayımladı.

Verilere göre; 2022 yılında 2 milyon 791 bin kişi iller arasında göç ederken; geçen yıl 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti.

Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

En çok göç alan iller

2022’de 385 bin 294 göç alan İstanbul, 2023’te 412 bin 707 kişiyle yine en çok göç alan il oldu. İller arası göç eden nüfusun dağılımında, İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişiyle Ankara ve 147 bin 765 kişiyle İzmir takip etti.

En az göç alan iller arasında geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine en az göç alan il 6 bin 856 kişiyle Ardahan oldu. Ardahan’ı 10 bin 202 kişiyle Bayburt ve 11 bin 806 kişiyle Dersim takip etti.

En çok göç veren iller

İstanbul, göç almanın yanı sıra en çok veren il oldu. 581 bin 330 kişiyle en çok göç veren il olan İstanbul’u, 208 bin 740 kişiyle Ankara ve 164 bin 247 kişiyle Hatay takip etti.

En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişiyle Ardahan, 7 bin 234 kişiyle Dersim ve 7 bin 604 kişiyle Kilis olarak belirlendi.

En fazla göç 20-24 yaş grubunda

Türkiye'de, 2023 yılında en fazla göç hareketliliği 647 bin 191 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti.

Bu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 43,4'ünü erkekler, yüzde 56,6'sını ise kadınlar oluşturdu.

2023’te iller arası göç edenlerden 601 bin 481'i hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti.

Göç etme nedenleri

Göç etme nedenleri incelendiğinde ise; 518 bin 16 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 512 bin 11 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.

Cinsiyete göre göç etme nedenleri arasında Türkiye'de 2023 yılında cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni, erkeklerde 257 bin 277 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, kadınlarda 361 bin 15 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu.

Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve doğal afet-acil durum, kadınlarda ise eğitim ve doğal afet-acil durum diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.

Türkiye'de 2023'te en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunun göç etme nedeni, eğitim oldu.

Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 231 bin 447'sinin eğitim, 94 bin 139'unun işe başlama-iş bulma ve 50 bin 8'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği belirlendi.

(RT)