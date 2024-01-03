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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Ocak 2024 11:01
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2024 11:18
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2023'te 3 bin 59 eserin Türkiye'ye iadesi sağlandı

ABD'den, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus’un M.S. 2-3’üncü yüzyıllara tarihlenen bronz heykeli ile Perge kazılarından çıkan M.S. 3’üncü yüzyıla tarihlenen mermer imparator başları da var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
2023'te 3 bin 59 eserin Türkiye'ye iadesi sağlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında, Türkiye'den çalınan 3 bin 59 eserin iadesinin sağlandığını bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizden çalınan eserlerimizin iadesi çalışmalarına 2024 yılında da aynı özveri ve kararlılıkla devam edeceğiz.

"2023 yılında 3 bin 59 eserimizi ait olduğu topraklara kavuşturduk. Perge ve Boubon Antik Kentleri kökenli imparator heykellerinden Zeugma kökenli stel ile Urartu Dönemi eserlerine kadar binlerce tarihî miras artık doğduğu topraklarda sergileniyor.

"Geçtiğimiz yıl ülkemize iadesi sağlanan eserler arasında; Bulgaristan’dan, büyük bir bölümü Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator (M.Ö. 120-63) dönemine ait olan 2 bin 940 sikke, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus’un M.S. 2-3’üncü yüzyıllara tarihlenen bronz heykeli ile Antalya Perge kazılarından çıkmış olan ve M.S. 3’üncü yüzyıla tarihlenen mermer imparator başları, İtalya’dan, M.S. 2’nci yüzyıla tarihlenen ve üzeri yazıtlı olan Gaziantep Zeugma kökenli mezar steli, İsviçre’den, Urartu Dönemi’ne (M.Ö 9-7’nci yüzyıllara) tarihlenen bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, kusura tipi idol (M.Ö. 3. bin) ile Roma Dönemi’ne ait bir geyik figürini bulunuyor." (AÖ)

kazı tarihi eser Kültür ve Turizm Bakanlığı
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