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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Ekim 2023 00:11
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2023 02:16
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FİZİK NOBELİ ATOMUN SIRLARI İÇİN

2023 Nobel Fizik Ödülü Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'nin

2023 Nobel Fizik Ödülü Macaristan doğumlu Krausz ve Fransa doğumlu Agostini ile L'Huillier'in oldu. Fransa Cumhurbaşkanı ödülleri "Fransa'nın itibarı" olarak selamladı. L'Huillier ödülü alan beşinci kadın.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/04/2023-nobel-fizik-odulu-pierre-agostini-ferenc-krausz-ve-anne-l-huillier-in.jpg

2023 Nobel Fizik Ödülü üç bilim insanı Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier arasında paylaştırıldı.Üçlü ödüle atomlardaki değişimlerin anlık görüntüsünü verebilen ultra kısa ışık darbeleri yaratmaları dolayısıyla değer görüldü.

Bu gelişme, hastalıkların daha iyi teşhisine yönelik potansiyeller içeriyor. 

Elektron hareketlerini keşif için yeni araçlar

Üç bilim insanını ödüllendiren İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, çalışmalarının uzun süredir takip edilemeyeceği düşünülen atomlar ve moleküller içindeki elektron hareketlerini keşfetmekte insanlığa yeni araçlar sunduğunu söyledi. 

Elektronlardaki değişiklikler 0,1 attosaniyede meydana geliyor. Bir attosaniye, saniyenin 1×10−18'i (saniyenin bir kentilyonda biri) kadar kısa bir süre. Örnek vermek gerekirse, attosaniyenin bir saniye olduğu kabul edilse, bir saniye, yaklaşık 31,71 milyar yıl ederdi. 

Nobel Fizik Ödülü Seçim Komitesi üyesi Eva Olsson ödülü açıklarken, "Nano saniyenin altında ışık darbeleri üretebilme yeteneği, son derece küçük bir zaman ölçeğine ve  aynı zamanda elektronların dünyasına da kapı açtı" dedi.

Bilim insanlarının buluşlarının birçok farklı alanında potansiyel uygulamaları olabileceği düşünülüyor. Elektronikte, bir malzemede elektronların nasıl davrandığını anlamak ve kontrol etmek önemlidir.

Akademi alanın ayrıca, kan örneklerinde hastalıkların karakteristik moleküler izlerini tespit etmek açısından yeni bir in-vitro (laboratuvar koşullarında) teşhis tekniği konusunda umut vaat ettiğini belirtti. 

Ödülü alan üç bilim insanı 

Macaristan doğumlu Krausz, birlikte çalıştığı ekip 2000'lerin başında ilk ultra hızlı darbeleri ürettiğinde, attosaniyel fizikleri hızlı bir kamera deklanşörüne benzeterek kısa ışık flaşlarının mikrokozmosa bir videonun donmuş karesi gibi bir görünüm sağladığını söylemişti.

L'Huillier, ödülü aldığını verdiği dersin ortasında duyduğunu söyledi, "[bu] gerçekten prestijli bir ödül ve bunu almak beni çok mutlu etti. İnanılmaz" dedi. Haberi öğrendikten sonra da dersine devam etti ve "biraz zorlandığını" söylediği bir yarım saat geçirdi. Fransa'da doğan L'Huillier, Nobel Fizik Ödülünü kazanan beşinci kadın.

Agostini ise Fransa doğumlu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio State Üniversitesi'nden emekli bir fizik profesörü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ödülü kazanan iki Fransa doğumlu bilim insanını sosyal medyada "Ulusal İtibarımız için ne kadar gurur verici!" diyerek kutladı. 

(AEK)

nobel ödülleri Nobel Fizik Ödülü İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi
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/haber/nobel-fizik-odulu-kara-delik-calismasinin-232230
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/haber/2019-nobel-fizik-odulu-uzay-calismalari-yapan-uc-bilim-insaninin-214135
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