2023 Erdal Öz Edebiyat Ödülü Füruzan'ın

Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü yeni sahibini buldu.

Erdal Öz Edebiyat ödülü Mehmet Eroğlu’nun

Erdal Öz Ödülü küçük İskender’in

Başkanlığını Ömer Türkeş'in üstlendiği, Metin Celâl, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın, Jale Özata Dirlikyapan, Behçet Çelik ve Faruk Duman'dan oluşan seçici kurul, 29 Eylül 2023'te yaptığı toplantıyla Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün on altıncısını öykü ve romanlarıyla edebiyatımızda derin izler bırakmış Füruzan'a verilmesini kararlaştırdı.

"Öyküyü yeniledi"

Ödülün gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Füruzan, 1970'lerden itibaren çöken burjuva ailelerinin, yoksulluk ve yalnızlıkla boğuşan kadın ve çocukların,yabancı ortamlarda bunalan ve yurt özlemi çeken göçmenlerin dramlarına sevecenlikle yaklaştı; umutlu gelecek için emek verenlerin uğradıkları haksızlıkları ve toplumsal yaraları ele alırken kişileri derinlemesine inceledi, anlatımını ayrıntılarla besledi."

"Yapıtlarıyla öykünün yenilenmesine ve yaygınlaşmasına öncülük etmiş yazarların başında geldi."

Türkeş ayrılıyor

Her yıl bir üyenin ayrılıp bir başkasının katılımıyla yenilenen jürinin bu yıl başkanlığını yapan Ömer Türkeş, Füruzan'a ödülünü verdikten sonra seçici kuruldan ayrılacak. Önümüzdeki yıl jürinin yeni üyesi Ayşe Sarısayın olacak.



2008 yılından beri verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü bugüne dek, Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan, Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin, Jale Parla, Selim İleri ve Mehmet Eroğlu'na verildi.



Füruzan hakkında

29 Ekim 1939 yılında İstanbul-Kadıköy'de doğdu. İlk kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazanan ilk kadın yazar oldu.

12 Mart dönemini anlattığı Kırk Yedi'liler romanıyla 1975 TDK Roman Ödülü'nü kazandı. Öyküleri Fransızca, İspanyolca, Farsça, İtalyanca, Japonca, İngilizce, Rusça, Bulgarca, Boşnakça gibi dillere çevrildi. 2006'da 10. Ankara Öykü Günleri'nde, 2007'de Dil Derneği'nin Dil Bayramı'nda ve Antalya Öykü Günleri'nde, 2008'de 7. İzmir Öykü Günleri'nde onur ödülleri aldı.

2008 TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nın Onur Yazarı seçildi. 2009'da Dil Derneği İzmir şubesince Türk Diline Emek Ödülü verildi. 2017'de 9. Kadıköy Kitap Günleri'nin Onur Yazarı seçildi.

1981'de Ömer Kavur'la birlikte senaryolaştırdığı "Ah Güzel İstanbul" öyküsü sinema filmi olarak çekildi, Antalya Film Festivali'nde ödül aldı. 1986-87 yıllarında "Gecenin Öteki Yüzü" öyküsünü Okan Uysaler ile birlikte senaryolaştırdı.

TRT'de dizi film olarak çekildi ve yılın en iyi dizisi seçildi. 1988-90 yıllarında çektiği Benim Sinemalarım 1990'da Cannes Film Festivali'nin "Eleştirmenlerin 7 Günü" ve "Altın Kamera" dallarından çağrı alarak 158 film arasından seçilen 8 filmden biri olarak gösterime girdi.

1991'de ise Uluslararası İran Fecr Film Festivali'ndeki Uluslararası Jüri'den "En İyi İlk Film Jüri Özel Ödülü"nü kazandı ve Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde seçilen "En İyi On Asya Filmi" arasında yer aldı.

"Kış Gelmeden" (1997) ve "Sevda Dolu Bir Yaz" (2001) öykülerini oyunlaştırdı ve bu oyunlar Devlet Tiyatroları'nda yaklaşık 200 kez sahnelendi.

(EMK)