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Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 10:19
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 10:36
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2020'de yaklaşık 13,4 milyon bebek prematüre doğdu

Yayınlanan rapora göre, son on yılda dünyanın hiçbir bölgesinde erken doğum oranlarında önemli bir azalma olmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/2020-de-yaklasik-13-4-milyon-bebek-premature-dogdu.jpg
Fotoğraf: AA

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan yazarlar tarafından erken doğumlara ilişkin bir araştırma yayımlandı.

Rapora göre, 2020'de tahminen 13,4 milyon bebek erken doğdu (gebeliğin 37 tam haftasından önce). Bu da tüm canlı doğumların yaklaşık 10'da 1'i.

Erken doğanların yetişkinlik döneminde ciddi hastalıklar, engellilik, gelişimsel gecikmelerin yanı sıra diyabet ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalıklara yakalanma olasılığının da yüksek olduğu belirtilen raporda, "Son on yılda dünyanın hiçbir bölgesinde erken doğum oranlarında önemli bir azalma olmadı. 2010 ile 2020 yılları arasında erken doğumlardaki yıllık küresel azalma oranı sadece yüz 0,14 oranındaydı" denildi.

Ayrıca 2020'de erken doğumların yaklaşık yüzde 65'inin Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da meydana geldiği ve  buradaki bebeklerin yüzde 13'ünden fazlasının erken doğduğunun altı çizildi. 

Raporda, erken doğumun sadece düşük ve orta gelirli ülkelerde görülen sorun olmadığı ve bu durumun dünyanın her yerindeki aileleri etkilediği anlatıldı.

Öte yandan kötü anne sağlığı ve yetersiz beslenme de yüksek erken doğum oranlarına katkıda bulunuyor. (AÖ)

prematüre doğum 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
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