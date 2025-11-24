2020–2025: Men killed at least 1,923 women and injured 4,436

According to news compiled by bianet from local and national newspapers, news sites, and agencies, men killed at least 262 women in various provinces across Turkey during the 324-day period between Jan 1 and Nov 21, 2025.

In addition, according to data from bianet’s Male Violence Monitoring Reports , men killed at least 1,923 women between 2020 and 2025 (as of Nov 21, 2025), while the deaths of 1,624 women were reported in the press as “suspicious.” During the same period, men injured 4,436 women.

2025 male violence data

According to data from media reports between Jan 1 and Nov 21, men killed 262 women, harassed 182 women, abused 198 children, subjected 668 women to violence, and raped at least 10 women. Men also forced at least 1,000 women into sex work. Furthermore, the deaths of 408 women were reported in the press as “suspicious,” and men killed at least 58 children.

Who killed the women?

At least 172 women were killed by men such as their husbands or boyfriends, 55 women were killed by male family members such as fathers or sons, five women were killed by their sons-in-law, eight by neighbors, two by employers, and two by male burglars. In addition, five women were killed by male friends, and one woman was killed by a non-commissioned officer. The identities of the men who killed at least 12 women were not reported in the media.

How did men kill the women?

Men shot 178 women, stabbed 58, and beat 14 to death. Eight women were strangled. In addition, two women were beaten to death and one was thrown from a balcony. The method used to kill one woman was not reported in the press.

Where did men kill the women?

Men killed 174 women in domestic settings and 86 women outside the home. The location of the killings of two women was not reported in the media.

What “reasons” did men give for killing the women?

Men killed 109 women because they wanted to break up or refused to reconcile. The motives for the killings of 143 women were not reported in the media. Five women were killed during robberies, and five were killed out of jealousy.

Legal process

There were at least 299 male perpetrators who killed women. Only 199 of them were arrested. At least 52 perpetrators committed suicide. Thirty-four were detained. Twelve fled. The legal status of one perpetrator was not reported in the press, while another was released under judicial control.

No news has been heard from Gülistan Doku, a student at Munzur University, since Jan 5, 2020.

You can access all of bianet’s male violence data reports here.

Names of the women killed by men between Jan 1 and Nov 21, 2025 January: Aysun Y., Ayşe Ç., Burcu Seymen, Canfeda T., D.K., Derya Kozan, Emine Gündüz, Fatma Elif Kutlu, Fatma K., Fatma T., Fatma İnce, Gamze Alır, Gülizar A., Gülnaz A., Hale El şıh İ., Hatice G., Hazal A., Hüsnü T., Latife K., Melisa Ç., Meryem D., Nurgül K., Pınar Z., Semiha T., Sevgi E., Shaxnoz L., Türkan F., Ummuhan K. February: Aynur İ., Behiye T., Beyza Akdoğan, Buket K., Dilek Şen, Fatma Ş., Fener A., Gülcan A., Hatice Çelik, Leeqa Azemi, Necla Özbiber, Ruha Dabul, Sibel G., Selma Yalçın, Seher Güzide, Şadiye Aydın, Servet Nur Şahin. March: Cansever S., Damla Bakiler, Dilan A., Fatma Kara, Fatma Y., Fikriye A., Fikriye Turgut, Gülnur A., Halime A., Hatice Göktaş, Hatice Kış, Havva A., Havva Y., Merve Nur Yararlık, Nazan Deniz Bakiler, Nesibe E., Nesrin P., Ö.K., Sabriye Törköz, Sevcan Demir S., Sevcan Y., Sultan U., Şeyma Gökçe, Valentina Gurgenadze. April: Ayşegül B., Aysun Candan, Bahar Tunalu, Betül A., Beste K., Deniz Oktay, Elif C., Emine A., Gülay I., Hanna D., Hatice A.B., Hatice K., Hatice Ünlü, Hazal M., Hüsne H., Kader Küçükosman, Melike G., Nazmiye B., Nazmiye U., Pınar A., Rabia Ş., Selen Sakın, Sevda G., Sevilay Y., Şenaye A., Şerife K., Sinem Çesim, Süreyya A., Vasılahon Usmanova, Yazgülü Coşkun, Zeliha Çimibuk, Zeliha K., Zeliha Y., Zennur A., Zeynep S., Zöhre Yıldırım. May: Adalet M., Aysel S., Asiye B., Bahar Aksu, Deniz Karakaya, Dilruba Elif Çetin, Diyana M., Elmas Ç., Eser Karaca, Esengül Kaya, Fatma Y., Gülseren Kurtman, Hatice Ç., Hatice Yalman, Hatun Ç., Kadriye Abak, Kudret Polat, Neriman Onur, Nura Zemzem, Rana Çavuş Gökçin, Safiye D., Saliha K., Şevval Çiftçi, Yeter A., Yonca Çavuş, Zeynep Z. June: Elif Nur Tüfekçi, Emir K., Feryal İ., Gülizar Yıldız, Hatice C., Hüsniye M., Leyla D. , Müyesser Kızıloluk, Oya Budak, Sebahat A. , Yaprak Türk , Yasemin B. , Zukaa Mahmoud, Şerife E. July: A.İ., Ayşe Tokyaz, Aygül Ç., Belkıs Keskin, Demet Akarsu, Devrim S., Dinara Alya U., Emine C., Eylem Y., Fati Asan, Havva Y., Helin Eren, İlayda Alkaş, Kader K., Kezban Demirci, Meliha K., Merve V., Muattar Alıeva, Nazife A., Nazlı Ç., Nazmiye K., Nurcan Özkul, Özlem B., Özlem Ö., Selda K., Semra Çelik, Sevda Türker, Shabana Solaıman K., Sibel N., Songül B., Teslime Ç., Türkan Söylemez August: Ayten A. – Burcu D. – Cevahir İnan – Didem Ö.A. – Eşe Adamhasan – F.K. – Fatıma Rahmani – Gonca A. – Kadriye E. – Kezban Süne – Najiba İ. – Nazlı D. – Nazlı S. – Neşe K. – Nıgına Sattarova – S.A. – Semra D. – Sevi̇ Yandık – Sevgül U. – Sinem S. – Songül Perçem – Tuğba S. – Çiğdem K. September: Azime Ö., Ayşe K., Ayşegül Çankaya, Başak G., Bülbül Ö., Durgül S., Dursune B., Gülşah G., Elvin Karadeniz, Emine K., Fadik P., Fatma G., Gülşah K., Hafie G., Hanım Biçer, İpek Genç, Jawhara Aboucheikh, Kübra Karadeniz, Leyla Ş., Melek Kişen, Müesser Ü., Selin Angun, Zeynep M., Züleyha E. October: Aysel Karakoç, Belgin A., Binnur G., Burçin Rezak A., Ebru Kaya, Fatma Funda Görkem, Gülben Duru, Gülhanım B., Gülistan Görkem, Hakkı Eren, Hasiba A., Hilal B., İlknur Kertlez, İzade T., Keziban P.A, Meliha Keskin, Mine A., Muradiye Gökmen, Nilay Kotan, Serpil G., Suzan E., Şennur Ç. November: Arzu Kahalılova, Aydan Vural, Büşra K., Feride S. Firdevs A., Fatma G., İlknur T., İsmet B., Melisa Kölekçi, Meryem Ş., Münire Y., Nermin Tirit, Rabia A., Selvi K., Türkan Demirci, Yasemin Bulut.

(EMK/VK)