ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2025 11:40
5 dk Okuma

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

2020–2025: Erkekler en az 1923 kadını öldürdü, 4436 kadını yaraladı

Erkekler, 1 Ocak 2025- 21 Kasım 2025 dönemindeki 324 günde en az 262 kadını öldürdü, en az 668 kadına şiddet yaraladı. Aynı dönemde, en az 408 kadının ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Türkiye’nin birçok ilinde 1 Ocak 2025 – 21 Kasım 2025 dönemindeki 324 günde, en az 262 kadını öldürdü.

Ayrıca bianet erkek şiddeti çetelesi verilerine göre, erkekler 2020-2025 (21 Kasım 2025) yılları arasında en az 1923 kadını öldürdü, aynı yıllarda 1624 kadının ölümü de basına "şüpheli" olarak yansıdı. Erkekler, 2020-2025 (21 Kasım 2025) yılları arasında 4 bin 436 kadını da yaraladı.

TIKLAYIN - bianet erkek şiddeti çetelesi metodolojisi

bianet, 'Erkek Şiddeti Açık Veritabanı'nı erişime açtı
bianet, 'Erkek Şiddeti Açık Veritabanı'nı erişime açtı
20 Kasım 2025

2025’ün erkek şiddeti verileri

1 Ocak- 21 Kasım arasında basına yansıyan erkek şiddeti verilerine göre erkekler, 262 kadını öldürdü, 182 kadını taciz etti, 198 çocuğu istismar etti, 668 kadına şiddet uyguladı, en az 10 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 1000 kadını seks işçiliğine zorladı. Ayrıca, 408 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 58 çocuğu öldürdü.

Kadınları kim öldürdü?

En az 172 kadını kocası, sevgilisi gibi erkekler, 55 kadını baba, oğul gibi aile üyesi erkekler, beş kadını damadı, sekiz kadını komşusu, iki kadını iş vereni, iki kadını hırsız erkekler öldürdü. Ayrıca, beş kadını arkadaşı, bir kadını uzman çavuş öldürdü. En az 12 kadını öldüren erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı. 

Erkekler kadınları nasıl öldürdü?

Erkekler 178 kadını ateşli silahla, 58 kadını kesici aletle, 14 kadını darp ederek öldürdü. Erkekler 8 kadını boğdu ve öldürdü. Ayrıca, iki kadını darp ederek öldüren erkekler, bir kadını da balkondan aşağı attı. Erkeklerin bir kadını nasıl öldürdüğü basına yansımadı. 

Erkekler kadınları nerede öldürdü?

Erkekler 174 kadını ev içinde, 86 kadını ev dışında öldürdü. Erkeklerin iki kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Erkekler kadınları hangi “bahanelerle” öldürdü?

Erkekler, 109 kadını ayrılmak istediği, barışmak istemediği için öldürdü. Erkeklerin 143 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı. Erkekler beş kadını gasp etmek için beş kadını da kıskandığı için öldürdü.

Hukuki Süreç

Kadınları öldüren en az 299 kadın fail erkek vardı. Sadece 199 fail tutuklandı. En az 52 fail intihar etti. 34 fail gözaltına alındı. 12 fail kaçtı. Bir failin hukuki süreci basına yansımazken br fail adli kontrolle serbest bırakıldı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor.

bianet'in tüm erkek şiddeti çetelelerine buradan ulaşabilirsiniz. 

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği'nce eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

1 Ocak - 21 Kasım 2025 arasında erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri

Ocak: Aysun Y., Ayşe Ç., Burcu Seymen, Canfeda T., D.K., Derya Kozan, Emine Gündüz, Fatma Elif Kutlu, Fatma K., Fatma T., Fatma İnce, Gamze Alır, Gülizar A., Gülnaz A., Hale El şıh İ., Hatice G., Hazal A., Hüsnü T., Latife K., Melisa Ç., Meryem D., Nurgül K., Pınar Z., Semiha T., Sevgi E., Shaxnoz L., Türkan F., Ummuhan K.

Şubat: Aynur İ., Behiye T., Beyza Akdoğan, Buket K., Dilek Şen, Fatma Ş., Fener A., Gülcan A., Hatice Çelik, Leeqa Azemi, Necla Özbiber, Ruha Dabul, Sibel G., Selma Yalçın, Seher Güzide, Şadiye Aydın, Servet Nur Şahin.

Mart: Cansever S., Damla Bakiler, Dilan A., Fatma Kara, Fatma Y., Fikriye A., Fikriye Turgut, Gülnur A., Halime A., Hatice Göktaş, Hatice Kış, Havva A., Havva Y., Merve Nur Yararlık, Nazan Deniz Bakiler, Nesibe E., Nesrin P., Ö.K., Sabriye Törköz, Sevcan Demir S., Sevcan Y., Sultan U., Şeyma Gökçe, Valentina Gurgenadze.

Nisan: Ayşegül B., Aysun Candan, Bahar Tunalu, Betül A., Beste K., Deniz Oktay, Elif C., Emine A., Gülay I., Hanna D., Hatice A.B., Hatice K., Hatice Ünlü, Hazal M., Hüsne H., Kader Küçükosman, Melike G., Nazmiye B., Nazmiye U., Pınar A., Rabia Ş., Selen Sakın, Sevda G., Sevilay Y., Şenaye A., Şerife K., Sinem Çesim, Süreyya A., Vasılahon Usmanova, Yazgülü Coşkun, Zeliha Çimibuk, Zeliha K., Zeliha Y., Zennur A., Zeynep S., Zöhre Yıldırım.

Mayıs: Adalet M., Aysel S., Asiye B., Bahar Aksu, Deniz Karakaya, Dilruba Elif Çetin, Diyana M., Elmas Ç., Eser Karaca, Esengül Kaya, Fatma Y., Gülseren Kurtman, Hatice Ç., Hatice Yalman, Hatun Ç., Kadriye Abak, Kudret Polat, Neriman Onur, Nura Zemzem, Rana Çavuş Gökçin, Safiye D., Saliha K., Şevval Çiftçi, Yeter A., Yonca Çavuş, Zeynep Z.

Haziran: Elif Nur Tüfekçi, Emir K., Feryal İ., Gülizar Yıldız, Hatice C., Hüsniye M., Leyla D. , Müyesser Kızıloluk,  Oya Budak, Sebahat A. , Yaprak Türk , Yasemin B. , Zukaa Mahmoud, Şerife E.

Temmuz: A.İ., Ayşe Tokyaz, Aygül Ç., Belkıs Keskin, Demet Akarsu, Devrim S., Dinara Alya U., Emine C., Eylem Y., Fati Asan, Havva Y., Helin Eren, İlayda Alkaş, Kader K., Kezban Demirci, Meliha K., Merve V., Muattar Alıeva, Nazife A., Nazlı Ç., Nazmiye K., Nurcan Özkul, Özlem B., Özlem Ö., Selda K., Semra Çelik, Sevda Türker, Shabana Solaıman K., Sibel N., Songül B., Teslime Ç., Türkan Söylemez

Ağustos: Ayten A. – Burcu D. – Cevahir İnan – Didem Ö.A. – Eşe Adamhasan – F.K. – Fatıma Rahmani – Gonca A. – Kadriye E. – Kezban Süne – Najiba İ. – Nazlı D. – Nazlı S. – Neşe K. – Nıgına Sattarova – S.A. – Semra D. – Sevi̇ Yandık – Sevgül U. – Sinem S. – Songül Perçem – Tuğba S. – Çiğdem K.

Eylül: Azime Ö., Ayşe K., Ayşegül Çankaya, Başak G., Bülbül Ö., Durgül S., Dursune B., Gülşah G.,  Elvin Karadeniz, Emine K., Fadik P., Fatma G., Gülşah K., Hafie G., Hanım Biçer, İpek Genç, Jawhara Aboucheikh, Kübra Karadeniz, Leyla Ş., Melek Kişen, Müesser Ü., Selin Angun, Zeynep M., Züleyha E.

Ekim: Aysel Karakoç, Belgin A., Binnur G., Burçin Rezak A., Ebru Kaya, Fatma Funda Görkem, Gülben Duru, Gülhanım B., Gülistan Görkem, Hakkı Eren, Hasiba A., Hilal B., İlknur Kertlez, İzade T., Keziban P.A, Meliha Keskin, Mine A., Muradiye Gökmen, Nilay Kotan, Serpil G., Suzan E., Şennur Ç.

Kasım: Arzu Kahalılova, Aydan Vural, Büşra K., Feride S. Firdevs A., Fatma G., İlknur T., İsmet B., Melisa Kölekçi, Meryem Ş., Münire Y., Nermin Tirit, Rabia A., Selvi K., Türkan Demirci, Yasemin Bulut.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
25 Kasım 25 Kasım'a giderken bianet erkek şiddeti çetelesi bianet erkek şiddeti çeteleleri Erkek Şiddeti Veritabanı
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
bianet, 'Erkek Şiddeti Açık Veritabanı'nı erişime açtı
20 Kasım 2025
/haber/bianet-erkek-siddeti-acik-veritabani-ni-erisime-acti-313727
25 Kasım Kadın Platformu: Devlet; korumadığı her kadının failidir
8 Kasım 2025
/haber/25-kasim-kadin-platformu-devlet-korumadigi-her-kadinin-failidir-313363
25 Kasım gözaltıları: 169 kişi serbest, üç göçmen GGM'de
26 Kasım 2024
/haber/25-kasim-gozaltilari-169-kisi-serbest-uc-gocmen-ggm-de-302214
bianet'in objektifinden İstanbul'da 25 Kasım
26 Kasım 2024
/haber/bianet-in-objektifinden-istanbul-da-25-kasim-302188
Diyarbakır'da 25 Kasım: Jin jiyan azadî sesleri arşa yükseliyor
25 Kasım 2024
/haber/diyarbakir-da-25-kasim-jin-jiyan-azadi-sesleri-arsa-yukseliyor-302185
25 Kasım: Bugün Gazze’de kaç kadın öldüğünü bilmiyoruz
25 Kasım 2024
/yazi/25-kasim-bugun-gazzede-kac-kadin-oldugunu-bilmiyoruz-302181
Gülizar Biçer Karaca’dan 25 Kasım soruları: Ulusal şiddet veri tabanı kuruldu mu?
25 Kasım 2024
/haber/gulizar-bicer-karacadan-25-kasim-sorulari-ulusal-siddet-veri-tabani-kuruldu-mu-302150
İl il 25 Kasım programları: Birlikte güçlüyüz
23 Kasım 2024
/haber/il-il-25-kasim-programlari-birlikte-gucluyuz-302120
Metal işçisi kadınlardan 25 Kasım eylemi: Şiddete karşı örgütlen
23 Kasım 2024
/haber/metal-iscisi-kadinlardan-25-kasim-eylemi-siddete-karsi-orgutlen-302112
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
bianet, 'Erkek Şiddeti Açık Veritabanı'nı erişime açtı
20 Kasım 2025
/haber/bianet-erkek-siddeti-acik-veritabani-ni-erisime-acti-313727
25 Kasım Kadın Platformu: Devlet; korumadığı her kadının failidir
8 Kasım 2025
/haber/25-kasim-kadin-platformu-devlet-korumadigi-her-kadinin-failidir-313363
25 Kasım gözaltıları: 169 kişi serbest, üç göçmen GGM'de
26 Kasım 2024
/haber/25-kasim-gozaltilari-169-kisi-serbest-uc-gocmen-ggm-de-302214
bianet'in objektifinden İstanbul'da 25 Kasım
26 Kasım 2024
/haber/bianet-in-objektifinden-istanbul-da-25-kasim-302188
Diyarbakır'da 25 Kasım: Jin jiyan azadî sesleri arşa yükseliyor
25 Kasım 2024
/haber/diyarbakir-da-25-kasim-jin-jiyan-azadi-sesleri-arsa-yukseliyor-302185
25 Kasım: Bugün Gazze’de kaç kadın öldüğünü bilmiyoruz
25 Kasım 2024
/yazi/25-kasim-bugun-gazzede-kac-kadin-oldugunu-bilmiyoruz-302181
Gülizar Biçer Karaca’dan 25 Kasım soruları: Ulusal şiddet veri tabanı kuruldu mu?
25 Kasım 2024
/haber/gulizar-bicer-karacadan-25-kasim-sorulari-ulusal-siddet-veri-tabani-kuruldu-mu-302150
İl il 25 Kasım programları: Birlikte güçlüyüz
23 Kasım 2024
/haber/il-il-25-kasim-programlari-birlikte-gucluyuz-302120
Metal işçisi kadınlardan 25 Kasım eylemi: Şiddete karşı örgütlen
23 Kasım 2024
/haber/metal-iscisi-kadinlardan-25-kasim-eylemi-siddete-karsi-orgutlen-302112
diğer yazıları
25 KASIM’A GİDERKEN: KADINLAR BİRLİKTE AŞIYOR
Dilek Kaya İmamoğlu: Şiddet bir insan hakkı ihlalidir
23 Kasım 2025
Dilek Kaya İmamoğlu: Şiddet bir insan hakkı ihlalidir
EBRU NİHAN CELKAN ANLATTI
Feminist hareketin gizli cephesi: Plazalardaki kadınlar
22 Kasım 2025
Feminist hareketin gizli cephesi: Plazalardaki kadınlar
25 KASIM’A GİDERKEN: KADINLAR BİRLİKTE AŞIYOR
“Devletin görmediği kadınları feminist sığınaklar görüyor”
21 Kasım 2025
“Devletin görmediği kadınları feminist sığınaklar görüyor”
25 KASIM’A GİDERKEN: KADINLAR BİRLİKTE AŞIYOR
Feryal Saygılıgil: Kadınların ortak dil kurması patriyarkayı yerinden oynatır
20 Kasım 2025
Feryal Saygılıgil: Kadınların ortak dil kurması patriyarkayı yerinden oynatır
25 KASIM’A GİDERKEN: KADINLAR BİRLİKTE AŞIYOR
Sığınakta yasak yok, dayanışma var: Feminist sığınak nasıl çalışır?
20 Kasım 2025
Sığınakta yasak yok, dayanışma var: Feminist sığınak nasıl çalışır?
Sayfa Başına Git