2020–2025: Erkekler en az 1923 kadını öldürdü, 4436 kadını yaraladı

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Türkiye’nin birçok ilinde 1 Ocak 2025 – 21 Kasım 2025 dönemindeki 324 günde, en az 262 kadını öldürdü.

bianet erkek şiddeti çetelesi verilerine göre, erkekler 2020-2025 (21 Kasım 2025) yılları arasında en az 1923 kadını öldürdü, aynı yıllarda 1624 kadının ölümü de basına "şüpheli" olarak yansıdı. Erkekler, 2020-2025 (21 Kasım 2025) yılları arasında 4 bin 436 kadını da yaraladı. Ayrıcaerkekler 2020-2025 (21 Kasım 2025) yılları arasında en az 1923 kadını öldürdü, aynı yıllarda 1624 kadının ölümü de basına "şüpheli" olarak yansıdı. Erkekler, 2020-2025 (21 Kasım 2025) yılları arasında 4 bin 436 kadını da yaraladı.

TIKLAYIN - bianet erkek şiddeti çetelesi metodolojisi

bianet, 'Erkek Şiddeti Açık Veritabanı'nı erişime açtı

2025’ün erkek şiddeti verileri

1 Ocak- 21 Kasım arasında basına yansıyan erkek şiddeti verilerine göre erkekler, 262 kadını öldürdü, 182 kadını taciz etti, 198 çocuğu istismar etti, 668 kadına şiddet uyguladı, en az 10 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 1000 kadını seks işçiliğine zorladı. Ayrıca, 408 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 58 çocuğu öldürdü.

Kadınları kim öldürdü?

En az 172 kadını kocası, sevgilisi gibi erkekler, 55 kadını baba, oğul gibi aile üyesi erkekler, beş kadını damadı, sekiz kadını komşusu, iki kadını iş vereni, iki kadını hırsız erkekler öldürdü. Ayrıca, beş kadını arkadaşı, bir kadını uzman çavuş öldürdü. En az 12 kadını öldüren erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler kadınları nasıl öldürdü?

Erkekler 178 kadını ateşli silahla, 58 kadını kesici aletle, 14 kadını darp ederek öldürdü. Erkekler 8 kadını boğdu ve öldürdü. Ayrıca, iki kadını darp ederek öldüren erkekler, bir kadını da balkondan aşağı attı. Erkeklerin bir kadını nasıl öldürdüğü basına yansımadı.

Erkekler kadınları nerede öldürdü?

Erkekler 174 kadını ev içinde, 86 kadını ev dışında öldürdü. Erkeklerin iki kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Erkekler kadınları hangi “bahanelerle” öldürdü?

Erkekler, 109 kadını ayrılmak istediği, barışmak istemediği için öldürdü. Erkeklerin 143 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı. Erkekler beş kadını gasp etmek için beş kadını da kıskandığı için öldürdü.

Hukuki Süreç

Kadınları öldüren en az 299 kadın fail erkek vardı. Sadece 199 fail tutuklandı. En az 52 fail intihar etti. 34 fail gözaltına alındı. 12 fail kaçtı. Bir failin hukuki süreci basına yansımazken br fail adli kontrolle serbest bırakıldı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor.

bianet'in tüm erkek şiddeti çetelelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği'nce eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

1 Ocak - 21 Kasım 2025 arasında erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri Ocak: Aysun Y., Ayşe Ç., Burcu Seymen, Canfeda T., D.K., Derya Kozan, Emine Gündüz, Fatma Elif Kutlu, Fatma K., Fatma T., Fatma İnce, Gamze Alır, Gülizar A., Gülnaz A., Hale El şıh İ., Hatice G., Hazal A., Hüsnü T., Latife K., Melisa Ç., Meryem D., Nurgül K., Pınar Z., Semiha T., Sevgi E., Shaxnoz L., Türkan F., Ummuhan K. Şubat: Aynur İ., Behiye T., Beyza Akdoğan, Buket K., Dilek Şen, Fatma Ş., Fener A., Gülcan A., Hatice Çelik, Leeqa Azemi, Necla Özbiber, Ruha Dabul, Sibel G., Selma Yalçın, Seher Güzide, Şadiye Aydın, Servet Nur Şahin. Mart: Cansever S., Damla Bakiler, Dilan A., Fatma Kara, Fatma Y., Fikriye A., Fikriye Turgut, Gülnur A., Halime A., Hatice Göktaş, Hatice Kış, Havva A., Havva Y., Merve Nur Yararlık, Nazan Deniz Bakiler, Nesibe E., Nesrin P., Ö.K., Sabriye Törköz, Sevcan Demir S., Sevcan Y., Sultan U., Şeyma Gökçe, Valentina Gurgenadze. Nisan: Ayşegül B., Aysun Candan, Bahar Tunalu, Betül A., Beste K., Deniz Oktay, Elif C., Emine A., Gülay I., Hanna D., Hatice A.B., Hatice K., Hatice Ünlü, Hazal M., Hüsne H., Kader Küçükosman, Melike G., Nazmiye B., Nazmiye U., Pınar A., Rabia Ş., Selen Sakın, Sevda G., Sevilay Y., Şenaye A., Şerife K., Sinem Çesim, Süreyya A., Vasılahon Usmanova, Yazgülü Coşkun, Zeliha Çimibuk, Zeliha K., Zeliha Y., Zennur A., Zeynep S., Zöhre Yıldırım. Mayıs: Adalet M., Aysel S., Asiye B., Bahar Aksu, Deniz Karakaya, Dilruba Elif Çetin, Diyana M., Elmas Ç., Eser Karaca, Esengül Kaya, Fatma Y., Gülseren Kurtman, Hatice Ç., Hatice Yalman, Hatun Ç., Kadriye Abak, Kudret Polat, Neriman Onur, Nura Zemzem, Rana Çavuş Gökçin, Safiye D., Saliha K., Şevval Çiftçi, Yeter A., Yonca Çavuş, Zeynep Z. Haziran: Elif Nur Tüfekçi, Emir K., Feryal İ., Gülizar Yıldız, Hatice C., Hüsniye M., Leyla D. , Müyesser Kızıloluk, Oya Budak, Sebahat A. , Yaprak Türk , Yasemin B. , Zukaa Mahmoud, Şerife E. Temmuz: A.İ., Ayşe Tokyaz, Aygül Ç., Belkıs Keskin, Demet Akarsu, Devrim S., Dinara Alya U., Emine C., Eylem Y., Fati Asan, Havva Y., Helin Eren, İlayda Alkaş, Kader K., Kezban Demirci, Meliha K., Merve V., Muattar Alıeva, Nazife A., Nazlı Ç., Nazmiye K., Nurcan Özkul, Özlem B., Özlem Ö., Selda K., Semra Çelik, Sevda Türker, Shabana Solaıman K., Sibel N., Songül B., Teslime Ç., Türkan Söylemez Ağustos: Ayten A. – Burcu D. – Cevahir İnan – Didem Ö.A. – Eşe Adamhasan – F.K. – Fatıma Rahmani – Gonca A. – Kadriye E. – Kezban Süne – Najiba İ. – Nazlı D. – Nazlı S. – Neşe K. – Nıgına Sattarova – S.A. – Semra D. – Sevi̇ Yandık – Sevgül U. – Sinem S. – Songül Perçem – Tuğba S. – Çiğdem K. Eylül: Azime Ö., Ayşe K., Ayşegül Çankaya, Başak G., Bülbül Ö., Durgül S., Dursune B., Gülşah G., Elvin Karadeniz, Emine K., Fadik P., Fatma G., Gülşah K., Hafie G., Hanım Biçer, İpek Genç, Jawhara Aboucheikh, Kübra Karadeniz, Leyla Ş., Melek Kişen, Müesser Ü., Selin Angun, Zeynep M., Züleyha E. Ekim: Aysel Karakoç, Belgin A., Binnur G., Burçin Rezak A., Ebru Kaya, Fatma Funda Görkem, Gülben Duru, Gülhanım B., Gülistan Görkem, Hakkı Eren, Hasiba A., Hilal B., İlknur Kertlez, İzade T., Keziban P.A, Meliha Keskin, Mine A., Muradiye Gökmen, Nilay Kotan, Serpil G., Suzan E., Şennur Ç. Kasım: Arzu Kahalılova, Aydan Vural, Büşra K., Feride S. Firdevs A., Fatma G., İlknur T., İsmet B., Melisa Kölekçi, Meryem Ş., Münire Y., Nermin Tirit, Rabia A., Selvi K., Türkan Demirci, Yasemin Bulut.

(EMK)