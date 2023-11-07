202 yurttaş ve 57 kurumdan çağrı: Savaşa ve işgale son, Filistin’e özgürlük

Sendikacı, aktivist, emekçi, sanatçı, yazar, önceki dönem milletvekili ve bakan, bilim insanı, hukukçu, siyasetçi, hak savunucusu 202 yurttaş ve 57 demokratik kurum, sendika, platform meslek örgütü, siyasi parti Gazze’de savaşa ve soykırıma son verilmesi, işgalin durdurulmasını istedi.

Filistin’e özgürlük, ülkede ve bölgede adil ve kalıcı barış çağrısı yapan 202 yurttaş ve 57 kurum, “Savaşın ve yıkımın nedeni Filistin topraklarındaki İsrail’in yayılmacılığı ve işgalidir. Filistin halkının direnme hakkı meşrudur” dedi.

Barış Akademisyenleri: "İsrail'e dur de"

Netanyahu savaş suçlusu ilan edilmeli

İsrail ve Filistin halklarının eşit haklarına sahip olarak kaderlerini tayin edecekleri barışçıl bir çözüm yaratılmadan savaş ve şiddeti önlemenin hiçbir yolu olmadığının belirtildiği açıklamada, “İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmelidir” denildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler tarafından ‘savaş suçlusu’ ilan edilmesi gerektiği belirtildi, Gazze’deki soykırımdan sorumlu olan yetkililerle birlikte uluslararası mahkemelerde evrensel kriterlere göre yargılanması istendi.

İsrail’le ilişkilerin kesilmesi çağrısı

“Soykırımı ve işgali meşru görmeyen başta Türkiye olmak üzere bütün ülkeler İsrail ile tüm ekonomik, ticari, askeri ilişkilerini kesmelidir” denilen açıklamada bölgede kalıcı ve adil bir barışın sağlanması için bütün toplumsal güçlere soykırım ve savaş politikalarına karşı kitlesel bir barış mücadelesini yükseltmeye çağrısı yapıldı.

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2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)