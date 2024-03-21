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Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 18:17
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2024 08:18
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2017'de Diyarbakır Newroz'unda öldürülen Kemal Kurkut anıldı

Malatya merkez Batalgazi ilçesindeki Toptaş Mezarlığı'nda yapılan anmada Secan Kurkut Kürtçe ağıtlar yaktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
2017'de Diyarbakır Newroz'unda öldürülen Kemal Kurkut anıldı
*Fotoğraf: MA

Diyarbakır’da 2017 Newrozu’nda polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut, ölümünün yedinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Malatya merkez Batalgazi ilçesindeki Toptaş Mezarlığı'nda yapılan anmaya, aile üyelerinin yanı sıra Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA DER), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Malatya İl Örgütü yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Anne Secan Kurkut Kürtçe ağıtlar yaktığı anma, mezarlığa bırakılan karanfillerle son buldu. 

Ne olmuştu?

Adıyaman doğumlu Kemal Kurkut, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisiydi.

2017'de gittiği Diyarbakır Newroz’unda, Newroz Parkı'na yakın mesafedeki Evrim Alataş Caddesi üzerindeki polis kontrol noktasında vurularak hayatını kaybetti.

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Olay anında çekilen fotoğraflarda, vücudunun üst bölümü çıplak haldeyken kontrol noktasında polislerle tartışan Kurkut, noktayı geçerek koşmaya başlıyor. Polislerden bazıları üzerine bazıları da havaya ateş açıyor.

Haberi duyuran dihaber, bir polis amirinin “Ateş etmeyin” uyarılarına rağmen Kurkut’un vurulduğunu yazdı.

Kurkut'un vurulmasının ardından açıklama yapan Diyarbakır Valiliği ise Kurkut’un elinde bıçak olduğunu ve “intihar saldırganı olabileceği şüphesi bulunduğunu”, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Cinayetle ilgili iki polisin ifadesi alındı, polislerden Y.Ş.’ye “olası kastla öldürmekten” müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme, Y.Ş.’nin tutuklanması talebini ise şu gerekçeyle reddetti: “Sanığın soruşturma aşamasındaki beyanlarında kendisinin de ateş ettiğini belirtmesi ve dosya kapsamına yansıyan davranışları itibariyle kaçacağı ya da suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme yönünde bir eylemde bulunacağı yönünde dosyaya yansıyan herhangi bir emare bulunmaması…”

Dava beraatla bitti. 

Kurkut'un ailesinin, "hizmet kusuru" gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı hakkında açtığı davada hükmedilen 256 bin TL maddi ve manevi tazminat kararı istinaf mahkemesince bozuldu. 

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(RT)

Kemal Kurkut
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/haber/bianet-in-objektifinden-diyarbakir-newroz-u-293339
Diyarbakır Newroz'unda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
Bugün 09:55
/haber/diyarbakir-newroz-unda-gozaltina-alinanlar-serbest-birakildi-293327
Diyarbakır Newroz'u yüz binlerin katılımıyla kutlandı
21 Mart 2024
/haber/diyarbakir-newroz-u-yuz-binlerin-katilimiyla-kutlandi-293280
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17 Ocak 2023
/haber/kemal-kurkut-u-vurmakla-yargilanan-polise-ceza-yok-272930
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30 Haziran 2022
/haber/kemal-kurkut-un-oldurulme-anini-fotograflayan-gazeteciye-hapis-cezasi-263944
Kemal Kurkut’u vuran polise tutuklama yok
22 Mart 2022
/haber/kemal-kurkut-u-vuran-polise-tutuklama-yok-259435
Kemal Kurkut davasında savcı mütalaasını açıkladı
16 Haziran 2020
/haber/kemal-kurkut-davasinda-savci-mutalaasini-acikladi-225774
Bilirkişi: Kemal Kurkut Hedef Alınarak Vuruldu
28 Şubat 2019
/haber/bilirkisi-kemal-kurkut-hedef-alinarak-vuruldu-205963
Kemal Kurkut Davası Bir Yıldır Sonuçsuz
20 Mart 2018
/haber/kemal-kurkut-davasi-bir-yildir-sonucsuz-195337
Kemal Kurkut’u Vuran Polis Halen Görevde
14 Aralık 2017
/haber/kemal-kurkut-u-vuran-polis-halen-gorevde-192437
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