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Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024 03:06
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2024 09:50
2 dk Okuma

KOMİSYONDAN GEÇTİ

2015 öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borçları tamamen siliniyor

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, komisyonun perşembe günkü birleşiminde kabul edildi. Teklif sigorta prim borçlarını ödeyemeyenlerin 2015 yılı öncesi borçlarının tamamen silinmesini de öngörüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
2015 öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borçları tamamen siliniyor

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülerek kabul edildi.

Teklifle, şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015'e kadar olan prim borçlarını ödeyemeyen yurttaşların Genel Sağlık Sigortası borçlarının tamamen silinmesi öngörülüyor.

28 maddelik kanun teklifinin görüşmelerine önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulunda başlanması bekleniyor.

Muayene katılım payı 10 kat artırılıyor

AA'nın haberine göre, teklifle, muayene katılım payı ücretlerinde değişiklik de yapılıyor.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında ücretli olarak verilen özel amaçlı raporlar daha düşük bedelle aile hekimlerince verilecek.

Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmetleri alanların ödediği muayene katılım payı 10 kat artırılıyor. Buna göre, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde alınan 2 liralık katkı payı 20 liraya çıkarılacak.

Aile hekimi veya diğer birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından sevk halinde katkı payı yüzde 50 oranında indirilebilecek.

Komisyonda değişen maddeler

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kanun teklifinin üç maddesinin yürürlük tarihi değiştirilirdi.

Dokuzuncu maddede yer alan “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen ve Sağlık Bakanlığınca izin ve onay verilen klinik araştırmalara SGK tarafından finansman sağlanmaktadır” ifadesi de  “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen ve Sağlık Bakanlığınca izin ve onay verilen kamu hastaneleri ve devlet üniversitelerinde yapılan klinik araştırmalara SGK tarafından finansman sağlanmaktadır” şeklinde değiştirildi.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kanun değişikliği teklifi
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