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Yayın Tarihi: 19 Ocak 2024 11:11
 ~ Son Güncelleme: 19 Ocak 2024 12:01
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2012'de 1342 olan bireysel başvuru sayısı 2023'te 100 bini aştı

AYM'nin verilerine göre; 11 yılda 579 bin 754 kişi bireysel başvuru yaptı. Başvurulardan 484 bin 711’i karara bağlandı. Bekleyen dosya sayısı ise 95 bin 43 olarak açıklandı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
2012'de 1342 olan bireysel başvuru sayısı 2023'te 100 bini aştı
*Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den, 31 Aralık 2023 dönemine ait bireysel başvuru istatistiklerini internet sitesinde yayınladı.

Verilere göre, 11 yılda AYM’ye 579 bin 754 kişi bireysel başvuru yaptı. Başvurulardan 484 bin 711’i karara bağlandı. Derdest dosya (hâlâ görülmekte olan) sayısı ise 95 bin 43 olarak açıklandı.

Bugüne kadar sonuçlandırılan dosyaların 395 bin 309’unda 'kabul edilmezlik', 72 bin 560’ında 'en az bir hakkın ihlali', 13 bin 498’inde 'idari ret', 1333 dosyada ise 'hakkın ihlal edilmediği' yönünde karar verildi.

Dosyaların 2 bin 11’inde de 'düşme, dosya kapatma, başvurunun reddi' gibi kararlar çıktı.

AYM, kararlarında toplam 73 bin 700 kez hak ihlalinin yaşandığını tespit etti. Adil yargılanma hakkı'na dair başvuru sayısı 4 bin 240, Mülkiyet hakkı 4 bin 238, İfade özgürlüğü 4 bin 131, Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 1403, Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı 1266, Kötü muamele yasağı 590, Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı 305, Yaşam hakkı 227, Ayrımcılık yasağı 140 oldu. 

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"Makul sürede yargılanma hakkının ihlal"ine dair yapılan başvuru sayısından da oldukça büyük bir artış oldu. 

2023’te makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuru sayısı 49 bini geçti. 11 yıldaki tplam başvuru sayısı 143 bin 696 oldu. Başvuruların 139 bin 12’sinde karar verildi.

AYM'nin istatistiklerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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(RT)

AYM
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