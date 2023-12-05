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HABER
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 10:16
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 10:16
2 dk Okuma

2011-2020 dönemi, kayıtlara ‘en sıcak 10 yıl’ olarak geçti

Dünya Meteoroloji Örgütü: “Buzullar yılda yaklaşık 1 metre inceliyor. Bu benzeri görülmemiş bir kayıp ve milyonlarca insanın su kaynakları üzerinde uzun vadeli etki oluşturuyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/2011-2020-donemi-kayitlara-en-sicak-10-yil-olarak-gecti.jpg
Fotoğraf: PxHere

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2011-2020 arasında yaşanan iklim krizi ve bunun etkisiyle meydana gelen aşırı doğa olaylarına ilişkin verilerin yer aldığı yeni bir rapor yayımlandı.

Dubai'de devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında yayımlanan raporda, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme (1850-1900) göre 1,5 santigrat dereceden fazla olmayacak şekilde sınırlamaya çalışmak için çok daha etkili iklim eylemlerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Raporda, iklim krizinin etkilerinin 2011-2020 yılları arasında endişe verici oranda arttığı, bu tarihlerde "en sıcak 10 yılın" yaşandığının kayıtlara geçtiği belirtildi.

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Deniz seviyesindeki artış

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bu süreçte en sıcak iki yılın, El Niño hava olayının etkisiyle 2016 ve 2020 yılları olduğu belirtildi.

Sera gazı yoğunlaşmasının sürekli artmasının kara ve okyanus sıcaklıklarının rekor seviyeye yükselmesinin yanı sıra, buzların erimesi ile deniz seviyesinin yükselmesinde keskin bir artışa neden olduğu vurgulandı.

Raporda, deniz ısı dalgalarının daha sık ve yoğun hale geldiği, 2011 ile 2020 arasındaki herhangi bir yılda okyanus yüzeyinin yaklaşık yüzde 60'ının bir sıcak hava dalgasına maruz kaldığının altı çizildi.

"Buzullar yılda yaklaşık 1 metre inceliyor"

Raporda, özellikle kutup bölgelerinde ve yüksek dağlarda meydana gelen büyük dönüşüm konusunda uyarı yapılırken, "Buzullar yılda yaklaşık 1 metre inceliyor. Bu benzeri görülmemiş bir kayıp ve milyonlarca insanın su kaynakları üzerinde uzun vadeli etki oluşturuyor," ifadelerine yer verildi.

Antarktika'daki kıtasal buz tabakasının 2011-2020 yılları arasında 2001-2010 dönemine kıyasla neredeyse yüzde 75 daha fazla buz kaybettiğinin altı çizilen raporda, bu durumun, alçakta bulunan kıyı bölgelerin varlığını tehlikeye atacak olan gelecekteki deniz seviyesi yükselişi açısından kaygı verici bir gelişme olduğuna işaret edildi.

Raporda, Grönland ve Antarktika'nın, 2011-2020 yılları arasında 2001-2010 dönemine kıyasla yüzde 38 daha fazla buz kaybettiği vurgulandı.

“Tersine döneceğine dair işaret yok”

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, şöyle dedi:

"1990'lardan bu yana her on yıl bir öncekinden daha sıcak oldu. Bu eğilimin hemen tersine döneceğine dair bir işaret görmüyoruz.

“Bu durum, açıkça insan faaliyetlerinden doğan sera gazı emisyonlarından kaynaklanıyor. Hava şartlarımız giderek daha aşırı hale geliyor ve bunun sosyoekonomik kalkınma üzerinde açık ve kanıtlanabilir bir etkisi var. Kuraklık, sıcak hava dalgaları, seller, tropikal kasırgalar ve kontrol edilemeyen yangınlar altyapıya zarar veriyor, tarımsal ürünleri yok ediyor, su kaynaklarını sınırlıyor ve kitlesel yer değiştirmelere neden oluyor. Çok sayıda çalışma, özellikle yoğun ısı riskinin son on yılda önemli ölçüde arttığını gösteriyor.” (TY)

küresel ısıtma iklim krizi COP28
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