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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2025 12:30
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2025 13:06
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20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı

“20 yıldır buradayız. Ne bir sponsorumuz oldu ne bilet gişeleri kurduk ne de filmleri birbiriyle yarıştırdık. İşçilerin, emekçilerin, halkların, ezilenlerin, görülmeyenlerin hikâyelerine yer açtık.”

Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
Görseli Büyüt
20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
Fotoğraflar: Vecih Cuzdan/bianet

20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), İstanbul, Ankara ve İzmir’de dün (2 Mayıs) eşzamanlı yapılan açılış gecesi etkinlikleriyle start verdi.

Açılış gecelerinin İstanbul’daki adresi Beyoğlu Atlas Sineması, Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, İzmir’de ise Mimarlık Merkezi oldu.

2006 yılında “Üretin Gösterelim!” diyerek yola çıkan İFF, bu yıl 17 ülkeden toplam 81 filmi, her zamanki gibi sponsorsuz, yarışmasız ve ücretsiz olarak seyirciye sunuyor.
Görseli Büyüt

Sunuculuğunu Emre Canpolat’ın yaptığı İstanbul'daki açılış gecesinde, Kadıköy’deki 1 Mayıs mitingi ile 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi’nin çağrısıyla Şişli’de bir araya gelen grupların mücadelesinden görüntüler eşliğinde 1 Mayıs Marşı söylendi.

Görseli Büyüt

Festival komitesi adına yapılan konuşmada, “20 yıldır buradayız. Ne bir sponsorumuz oldu ne bilet gişeleri kurduk ne de filmleri birbiriyle yarıştırdık. İşçilerin, emekçilerin, halkların, ezilenlerin, görülmeyenlerin hikâyelerine yer açtık,” denildi.

Konuşmada ayrıca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İFF emekçisi ve gazeteci Ceren Kaynak İskit de anıldı.

Gazeteci Ceren Kaynak İskit hayatını kaybetti
Gazeteci Ceren Kaynak İskit hayatını kaybetti
27 Nisan 2025

 Ardından festivale sinema emekçileri ve sendikacılardan gelen video mesajlar gösterildi.

Görseli Büyüt

Açılış gecesinde ayrıca, 19 Mart’ta başlayan mücadele sürecinin öznelerinden üniversite öğrencilerinin direnişlerinden kesitler gösterildi. Ardından üniversitelileri temsilen beş öğrenci sahneye çıktı.

Bir öğrenci konuşmasında, “Beyazıt’ta sadece barikatları değil, korku duvarlarını yıktık. Dün bizimle Taksim'e çıkmaya çalışan herkese, bu festivalin emekçilerine teşekkür ederim,” dedi.

Görseli Büyüt

Festivale yıllardır emek veren, Alin Taşçıyan, Ayşe Çetinbaş, Mert Fırat, Serdar Orçin, Güzide Arslan ve Taner Rumeli’ye teşekkür plaketi verildi.

Görseli Büyüt

Festivalin açılışında, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 15 Nisan’dan bu yana İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafı da sahneye yansıtıldı.

Görseli Büyüt

Sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında faaliyet gösteren kadınların sektördeki mobbing ve tacize karşı dayanışma amacıyla kurduğu 'Susma Bitsin' platformunun kurucuları arasında yer alan, cast direktörü Ezgi Baltaş’a ‘Set İşçisi Plaketi’ verildi. Baltaş’ın plaketini, yönetmen Emin Alper verdi.

Görseli Büyüt

Ardından, yönetmen Yeşim Ustaoğlu’na ‘Onur Plaketi’ verildi. Ustaoğlu’nun plaketini, yönetmen Belmin Söylemez verdi.

Yeşim Ustaoğlu, teşekkür konuşmasında “Çok uzun zamandır yollarda olmayı kendime iş edindim. Bu topraklarda nelerin yaşandığını, değiştiğini gördüm. Görmeye de devam edeceğim. Gözümü tabiattan alıp insanlara çevirdiğimde kadınların, işçilerin, çocukların dilini aldım. Bu ödülü onlar adına alıyorum,” dedi.

Ustaoğlu’nun ardından festivalin açılış filmi Döngü’nün yönetmeni Erkan Tahhuşoğlu kısa bir konuşma yaptı.

Görseli Büyüt

İstanbul'daki açılış gecesi Erkan Tahhuşoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Döngü filminin gösterimiyle sona erdi.

Döngü filmi, gündelikçilerin, göçmen işçilerin ve sessiz direnişlerin hikâyesini büyük bir sadelikle ve derin bir insanlıkla anlatıyor. İstanbul'un bir evinde yaşanan küçük bir kaza, görünmeyen sınırlara, bastırılan haklara ve dayanışmanın imkanlarına dair büyük bir hikâyeye dönüşüyor.
Görseli Büyüt
*İFF emekçileri sahnede.
*İFF emekçileri sahnede.

20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 1-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de, ardından, 2025 yılı sonuna kadar Türkiye’nin birçok ilinde ve noktasında düzenlenecek.

Festivalin gösterim programları:

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
işçi filmleri festivali İFF
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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