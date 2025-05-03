20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı

Festival komitesi adına yapılan konuşmada, “20 yıldır buradayız. Ne bir sponsorumuz oldu ne bilet gişeleri kurduk ne de filmleri birbiriyle yarıştırdık. İşçilerin, emekçilerin, halkların, ezilenlerin, görülmeyenlerin hikâyelerine yer açtık,” denildi.

Konuşmada ayrıca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İFF emekçisi ve gazeteci Ceren Kaynak İskit de anıldı.

Gazeteci Ceren Kaynak İskit hayatını kaybetti

Ardından festivale sinema emekçileri ve sendikacılardan gelen video mesajlar gösterildi.