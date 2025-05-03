20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), İstanbul, Ankara ve İzmir’de dün (2 Mayıs) eşzamanlı yapılan açılış gecesi etkinlikleriyle start verdi.
Açılış gecelerinin İstanbul’daki adresi Beyoğlu Atlas Sineması, Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, İzmir’de ise Mimarlık Merkezi oldu.
Sunuculuğunu Emre Canpolat’ın yaptığı İstanbul'daki açılış gecesinde, Kadıköy’deki 1 Mayıs mitingi ile 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi’nin çağrısıyla Şişli’de bir araya gelen grupların mücadelesinden görüntüler eşliğinde 1 Mayıs Marşı söylendi.
Festival komitesi adına yapılan konuşmada, “20 yıldır buradayız. Ne bir sponsorumuz oldu ne bilet gişeleri kurduk ne de filmleri birbiriyle yarıştırdık. İşçilerin, emekçilerin, halkların, ezilenlerin, görülmeyenlerin hikâyelerine yer açtık,” denildi.
Konuşmada ayrıca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İFF emekçisi ve gazeteci Ceren Kaynak İskit de anıldı.
Gazeteci Ceren Kaynak İskit hayatını kaybetti
Ardından festivale sinema emekçileri ve sendikacılardan gelen video mesajlar gösterildi.
Açılış gecesinde ayrıca, 19 Mart’ta başlayan mücadele sürecinin öznelerinden üniversite öğrencilerinin direnişlerinden kesitler gösterildi. Ardından üniversitelileri temsilen beş öğrenci sahneye çıktı.
Bir öğrenci konuşmasında, “Beyazıt’ta sadece barikatları değil, korku duvarlarını yıktık. Dün bizimle Taksim'e çıkmaya çalışan herkese, bu festivalin emekçilerine teşekkür ederim,” dedi.
Festivale yıllardır emek veren, Alin Taşçıyan, Ayşe Çetinbaş, Mert Fırat, Serdar Orçin, Güzide Arslan ve Taner Rumeli’ye teşekkür plaketi verildi.
Festivalin açılışında, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 15 Nisan’dan bu yana İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafı da sahneye yansıtıldı.
Sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında faaliyet gösteren kadınların sektördeki mobbing ve tacize karşı dayanışma amacıyla kurduğu 'Susma Bitsin' platformunun kurucuları arasında yer alan, cast direktörü Ezgi Baltaş’a ‘Set İşçisi Plaketi’ verildi. Baltaş’ın plaketini, yönetmen Emin Alper verdi.
Ardından, yönetmen Yeşim Ustaoğlu’na ‘Onur Plaketi’ verildi. Ustaoğlu’nun plaketini, yönetmen Belmin Söylemez verdi.
Yeşim Ustaoğlu, teşekkür konuşmasında “Çok uzun zamandır yollarda olmayı kendime iş edindim. Bu topraklarda nelerin yaşandığını, değiştiğini gördüm. Görmeye de devam edeceğim. Gözümü tabiattan alıp insanlara çevirdiğimde kadınların, işçilerin, çocukların dilini aldım. Bu ödülü onlar adına alıyorum,” dedi.
Ustaoğlu’nun ardından festivalin açılış filmi Döngü’nün yönetmeni Erkan Tahhuşoğlu kısa bir konuşma yaptı.
İstanbul'daki açılış gecesi Erkan Tahhuşoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Döngü filminin gösterimiyle sona erdi.