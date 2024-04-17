20 tur bitti: Yargıtay üyeleri yine Başkan seçemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 19’uncu ve 20’nci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. 25 Mart’ta ise başkanlık seçimleri başladı ancak şu ana kadar hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı.

Bugün yapılan 20. tur oylamasında Mehmet Akarca 114, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 149 oy aldı.

Seçime katılım 326 olarak kayıtlara geçerken, 8 boş oy kullanıldı, 55 oy da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 21. tur oylamayla devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Adayların oy oranları şöyle: 19. tur: Mehmet Akarca 113, Ömer Kerkez 138. 18. tur: Mehmet Akarca 104, Ömer Kerkez 113, Muhsin Şentürk 100. 17. tur : Mehmet Akarca 105, Ömer Kerkez 104, Muhsin Şentürk 108. 16. tur: Mehmet Akarca 109, Ömer Kerkez 88, Muhsin Şentürk 105. 15. tur: Ömer Kerkez 105, Muhsin Şentürk 123. 14. tur: Ömer Kerkez 111, Muhsin Şentürk 112. 13. tur: Mehmet Akarca 103, Ömer Kerkez 104, Muhsin Şentürk 113. 12. tur: Mahmet Akarca 98, Ömer Kerkez 105, Muhsin Şentürk 108. 11. tur: Mehmet Akarca 85, Ömer Kerkez 102, Muhsin Şentürk 117. . 10. tur: Mehmet Akarca 120, Ömer Kerkez 138. 9. tur: Mehmet Akarca 119, Ömer Kerkez 138. 8. tur: Mehmet Akarca 115, Ömer Kerkez 123, Muhsin Şentürk 96. 7. tur: Mehmet Akarca 120, Ömer Kerkez 119, Muhsin Şentürk 94. 6. tur: Mehmet Akarca 131, Ömer Kerkez 98, Muhsin Şentürk 99. 5. tur: Mehmet Akarca 105, Ömer Kerkez 127, Muhsin Şentürk 96. 4. tur: Mehmet Akarca 96, Ömer Kerkez 125, Muhsin Şentürk 105. 3. tur: Mehmet Akarca 110, Adem Albayrak 22, Ömer Kerkez 96, Muhsin Şentürk 96, Ayhan Tuncal 10. 2. tur: Mehmet Akarca 82, Adem Albayrak 46, Ömer Kerkez 94, Muhsin Şentürk 74, Ayhan Tuncal 36. 1. tur: Mehmet Akarca 88, Adem Albayrak 50, Muhsin Şentürk 70, Ömer Kerkez 71, Ayhan Tuncal 47.

(RT)