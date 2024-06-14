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Yayın Tarihi: 14 Haziran 2024 11:26
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2024 11:57
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20 milyonu aşkın öğrenci için yaz tatili başladı

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te tartışmalara neden olan yeni müfredat ile başlayacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adını taşıyan yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulamaya geçecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
20 milyonu aşkın öğrenci için yaz tatili başladı
*Fotoğraf: AA

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyon bugün yaz tatiline giriyor.

Bu yıl, ortaokul öğrencilerine, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni tasarımlı karnelere, öğrenciye özel detaylı değerlendirmelerin yansıtılmasını istedi.

Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinliklerde bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirmeye alınan öğrenciler karnelerinde sosyal etkinlik durumlarını da görebilecek.

Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, karnelerinde katılım, ürün ortaya koyma, performans gösterme ve derece alma şeklinde dört ana düzeyde işlenecek.

Böylece öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları, derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılmış olacak.

Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Ayrıca, öğrencilerin 50 ortalama ile sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya kademeli uygulanmak üzere son verildi.

Bu yıl ilk defa yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla üç dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre, 9’uncu sınıflarda dört ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, artık sınıf tekrarı yapacak.

Ayrıca sınıf geçmede Türkçe baraj puanı 70’e çıkarıldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te tartışmalara neden olan yeni müfredat ile başlayacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adını taşıyan yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulamaya geçecek.

(RT)

okul karne günü
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