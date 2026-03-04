20. Karaburun Bilim Kongresi ‘emek/emekçiler’ temasıyla toplanıyor

Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan Karaburun Bilim Kongresi, 3-5 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kongre, “emek/emekçiler” ana teması etrafında dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği tarihsel dönemeçte sınıf ilişkilerini, üretim süreçlerini ve toplumsal mücadeleleri tartışmaya açmayı hedefliyor.

Kongrenin çağrı metni, Bertolt Brecht’in “Okumuş Bir İşçi Soruyor” şiirindeki “Yedi kapılı Teb şehrini kuran kim?” sorusuyla başlıyor ve tarihin görkemli yapılarının arkasındaki görünmez özneye, yani emekçilere dikkat çekiyor.

Metinde, Marx ve Engels’in tarihsel materyalist yaklaşımına atıfla, insanlık tarihinin maddi yaşam koşullarını üretme süreci olarak emek üzerinden şekillendiği vurgulanıyor.

Kongrede ele alınacak başlıklar arasında şunlar yer alıyor:

Başvurular

Karaburun Bilim Kongresi, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük temelinde düzenlenen, katılım için herhangi bir ücret talep edilmeyen bir etkinlik. Akademi dışından katılımlar ve kolektif çalışmalar özellikle destekleniyor.

Bildiri özetlerinin en az 500 sözcük olması ve ana temayla açık bağ kurması gerekiyor. Başvurular 25 Mayıs 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

Kabul edilen bildiriler 8 Haziran 2026’da açıklanacak. Kongre programı ise 21 Ağustos 2026’da kesinleşecek.

Başvurular ve ayrıntılı bilgi için [email protected] adresine e-posta gönderilebilir.