20 Afrika gri papağanına İstanbul Havalimanı’nda el konuldu

Gümrük muhafaza ekiplerince, Libya’dan İstanbul Havalimanı’na gelen iki yolcunun bavulunda yapılan aramada bulunan 20 Afrika gri papağanına ilişkin gerekli belgelerin olmaması üzerine, papağanlara el konuldu.

Papağanlar, havalimanına çağırılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Libya’dan İstanbul Havalimanı’na gelen uçaktan inen yabancı uyruklu 2 yolcunun bavullarında yapılan aramalarda, 20 adet Afrika Gri Papağanı ele geçirildi.



Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (CITES) Ek-1… pic.twitter.com/n2zIAcwTUn — Milli Parklar (@milliparklar) February 18, 2026

DKMP’nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Afrika gri papağanı, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listesinde yer alıyor.

Kaçak olarak ülkeye sokulmak istenen papağanlar koruma altına alınırken, hayvanları getirenler hakkında idari işlem başlatıldı. (TY)