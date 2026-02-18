ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.02.2026 11:43
 SG: Son Güncelleme: 18.02.2026 15:41
Okuma Okuma:  1 dakika

20 Afrika gri papağanına İstanbul Havalimanı’nda el konuldu

Kaçak olarak ülkeye sokulmak istenen papağanlar koruma altına alınırken, hayvanları getirenler hakkında idari işlem başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

20 Afrika gri papağanına İstanbul Havalimanı’nda el konuldu
Fotoğraf: Canva

Gümrük muhafaza ekiplerince, Libya’dan İstanbul Havalimanı’na gelen iki yolcunun bavulunda yapılan aramada bulunan 20 Afrika gri papağanına ilişkin gerekli belgelerin olmaması üzerine, papağanlara el konuldu.

Papağanlar, havalimanına çağırılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

DKMP’nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Afrika gri papağanı, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listesinde yer alıyor.

Kaçak olarak ülkeye sokulmak istenen papağanlar koruma altına alınırken, hayvanları getirenler hakkında idari işlem başlatıldı. (TY)

