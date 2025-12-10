2. Uluslararası Alevi Sinema Günleri İstanbul’da başlıyor

Alevi Vakıfları Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Alevi Sinema Günleri, bu yıl 19–21 Aralık 2025 tarihleri arasında Atlas Sineması’nda sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlik, Alevi-Bektaşi inanç ve kültür mirasını sinema aracılığıyla görünür kılmayı ve kolektif hafızayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Festival programında, Ömer Lütfi Akad’ın “Kızılırmak Karakoyun” adlı klasiğinden, Tahtacı Türkmenlerinin yaşamını merkeze alan belgesel yapımlara kadar uzanan geniş bir seçki yer alıyor.

Alevi topluluklarının kültürel çeşitliliğini ve tarihsel deneyimlerini konu alan filmler, hem akademik hem de sanatsal açıdan önemli bir arşiv niteliği taşıyor.

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Dr. Haydar Baki Doğan, sinemanın Alevi inancının kültürel temsilini güçlendiren bir alan olduğunu vurgulayarak tüm izleyicileri etkinliğe davet etti.

Festivalin açılışı, 19 Aralık Perşembe akşamı Ömer Lütfi Akad’ın 1967 yapımı başyapıtı "Kızılırmak Karakoyun" gösterimiyle yapılacak.

Film, bir Yörük obasında yaşayan çoban Ali Haydar ile ağanın kızı Hatçe’nin imkânsız aşkını, toplumsal baskılar ve kadim efsanelerin zamansız atmosferi eşliğinde perdeye taşıyor.

Belgesel bölümünün dikkat çeken yapımlarından “Akdeniz’den Ege’ye Tahtacılar”, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan Tahtacı Türkmen Alevilerinin günlük yaşamını, geleneklerini ve inanç pratiklerini ele alıyor. Belgesel, alanında uzman isimlerle yapılan röportajlarla Tahtacı kültürünün detaylı bir portresini sunuyor.

Etkinlik, 20–21 Aralık tarihlerinde devam edecek film gösterimleriyle sürecek. Tüm sinemaseverler, Alevi kültürüne ışık tutan bu özel buluşmaya Atlas Sineması’nda katılabilecek.

(EMK)