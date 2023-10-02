2. Ulusal Viyola Günleri başlıyor

Genel Sanat Yönetmenliğini kendisi de viyola sanatçısı olan Doç. Barış Kerem Bahar’ın yaptığı ve International Viola Society’nin resmi bir parçası olan Turkish Viola Society’nin hazırladığı 2. Ulusal Viyola Günleri bu yıl İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak.

1968’de Franz Zeyringer’in kurduğu ve uluslararası çapta büyük etkinlikler düzenleyen International Viola Society’nin resmi bölümlerinden biri olarak kurulan Turkish Viola Society’nin hedefi, Türkiyeli viyolacılar, enstrüman yapımcıları ve viyola için müzik üreten bestecilerle diğer ülkeler ve sanatçılar arasında sağlam bir köprü oluşturmak. Bu amaçla ulusal ve uluslararası etkinliklerde Türkiye’den eserlere sık sık yer veriliyor, ayrıca eser üretimi ve seslendirilmesi de teşvik ediliyor. Bu yılki etkinlikte de birçok eserin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin köklü okullarından biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın ev sahipliğinde 17-20 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Ulusal Viyola Günleri’nde Beste Tıknaz Modiri, Barış Kerem Bahar, Artemis Sis Balkız, Efdal Altun, Burcu Yazıcı, Ufuk Güler, Anna Serova, Boguslawa Hubisz Sielska gibi viyola sanatçıları, eğitimciler, enstrüman yapımcıları ve nota basım firmaları yer alacak.

Benim de doktora hocam olan Beste Tıknaz, yaşamının büyük kısmını viyolaya adamış, çok çalışkan bir solist. 1982 yılında İstanbul’da doğan ve yedi yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda viyola öğrenimine başlayan sanatçı, 2002’de lisans, 2004’te İstanbul Üniversitesi yüksek lisans bölümünden mezun oldu. 2002 yılında ABD’li oda müziği topluluğu Apple Hill tarafından tam burs verilerek 2003 yazı için ABD’ye gitti. Orada gösterdiği performans sayesinde de 2004 ve 2005 yazları için burslu olarak yeniden davet edildi. Halen Türkiye’de ve yurtdışında çalışmalarını sürdüren sanatçı, CRR, AKM, İtalyan Kültür Merkezi, Afife Jale Kültür Merkezi, İstanbul Üniversitesi, İş Sanat gibi konser salonlarında resitaller veriyor.

Derneğin kurucusu Barış Bahar da uluslararası sahada da viyolayı tanıtan bir akademisyen. Akademik çalışmalarının yanında da edebiyata olan tutkusu da biliniyor. Yaptığı tüm çalışmalar da https://bariskerembahar.com sayfasından görülebiliyor.

Barış Bahar’ın da doktora hocası olan Beste Tıknaz’ın şimdi birlikte çalıyor olmaları günümüz klasik müzik dünyasında usta- çırak ilişkisine güzel bir örnek. Hatta onlar için besteci Necati Giray’ın yazdığı “Yansımalar” isimli eserin de dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyorlar.

Festivalin açılış töreni ve konseri 17 Ekim 2023’te İTÜ Maçka Kampüsü’nde yer alan Mustafa Kemal Amfisinde gerçekleşecek. Diğer etkinliklerin tamamı ise İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Bised Salonu’nda yapılacak. Keylan Müzikevi ve Plus Kitchen Nişantaşı şubesinin ana sponsorluğunda İTÜ Maçka Kampüsünde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamındaki konserlerin tamamı ücretsiz.

Detaylı program önümüzdeki günlerde buradan açıklanacak.

(GÖ/AÖ)