2'si çocuk 5 komşusunu tüfekle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi, komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

AA'nın aktardığı habere göre, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde, aynı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında 72 yaşındaki T.Ü, aynı aileden B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T'yi (11) tüfekle vurdu.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.T, H.T, M.T. ve C.T. olay yerinde, S.T. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheli T.Ü, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Taraflar arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

"Bireysel silahlanma her geçen gün artıyor"

Bireysel silahsızlanma için çalışan Umut Vakfı, hazırladığı 2022 Türkiye Silahlı Şiddet Haritası kapsamında yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"Silahlar susmadı, susmuyor… Çünkü bireysel silahlanma da her geçen gün artıyor ve bu konuda ilgililer, yetkililer kılını bile kıpırdatmıyor… Bireysel silahlanmayı önleyici düzenleme yapılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne duyarlı bazı milletvekilleri tarafından defalarca araştırma önergeleri, teklifler verilmesine rağmen maalesef ki ilgili ve yetkililerce bu teklif ve önergeler kabul edilmiyor, bu da bireysel silahlanmaya resmen göz yumak oluyor.

"Ve göz yumulan bireysel silahlanma sonucu her çapta silaha kolaylıkla ulaşan şiddet yanlıları, hem insanları, hem de sokaklarda kedileri, köpekleri, yani her türlü canlıyı hedef göstererek yaralıyor, öldürüyorlar.

"Evet Umut Vakfı olarak yerel ve ulusal medyayı günü gününe izleyerek hazırladığımız rapora göre; 2022 yılında; medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansıdı. Ülke genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürüldü, 4 bin 231 kişi de yaralandı…

"Adalet ve yasal düzenlemeler, bireysel silahlanmanın önlenmesi, adaletin hakkıyla uygulanması herkese, ama herkese lazım." (AÖ)