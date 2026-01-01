2 Ocak'ta 29 ilde tüm okullarda, 3 ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün kar arası

Süren kar yağışları, don ve buzlanmanın ulaşımı olumsuz etkilemesi nedeniyle valilikler 2 Ocak Cuma günü "eğitime ara" kararları açıklamaya başladı.
İl genelinde eğitime ara verilen iller
Aşağıdaki illerin tamamında (merkez ve ilçeler dahil) okullar 1 gün süreyle tatil edildi:
Doğu Anadolu: Malatya, Kars, Erzurum, Van, Bitlis, Ağrı, Ardahan, Elazığ, Bingöl, Tunceli.
Güneydoğu Anadolu: Siirt, Batman, Mardin, Adıyaman, Şırnak.
İç Anadolu: Aksaray, Karaman, Kırşehir, Nevşehir.
Karadeniz: Bolu, Tokat, Zonguldak, Gümüşhane, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Ordu.
Akdeniz: Kahramanmaraş.
İlçelerde kısmi ara verilen iller
Bazı illerde ise tatil kararı sadece belirli ilçeleri veya taşımalı eğitimi kapsayacak şekilde alındı.
İstanbul: Valilik ve Kaymakamlık açıklamalarına göre buzlanma riski nedeniyle Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde 2 Ocak Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi. Ayrıca kent genelinde motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 2 Ocak saat 12.00’ye kadar yasaklandı.
Adana: Tufanbeyli, Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
Kocaeli: Kandıra ilçesinde okullar tatil edildi.
İdari izinler
Tatil ilan edilen illerin çoğunda; kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personel ile küçük çocuğu (genellikle 0-6 veya 0-8 yaş) olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.
Genel hava durumu ve uyarılar
İstanbul: Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması, ardından yerini buzlanma ve dona bırakması bekleniyor.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim; yer yer kar yağışları ve gece saatlerinde şiddetli buzlanma öngörülüyor.
İzmir: Kar yağışı beklenmemekle birlikte hava oldukça soğuk; sıcaklıkların -2°C ile 4°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
Doğu ve iç kesimler: MGM Doğu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimleri için kuvvetli kar yağışı, çığ riski ve don uyarısında bulundu.
