HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.01.2026 23:00 1 Ocak 2026 23:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.01.2026 02:34 2 Ocak 2026 02:34
Okuma Okuma:  2 dakika

2 Ocak'ta 29 ilde tüm okullarda, 3 ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün kar arası

İstanbul'un Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde tüm okullarda, Adana'nın Tufanbeyli, Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde taşımalı eğitimde, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

BİA Haber Merkezi

2 Ocak'ta 29 ilde tüm okullarda, 3 ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün kar arası
Kar tatili/Fotoğraf:AA

Süren kar yağışları, don ve buzlanmanın ulaşımı olumsuz etkilemesi nedeniyle valilikler 2 Ocak Cuma günü "eğitime ara" kararları açıklamaya başladı.

İl genelinde eğitime ara verilen iller

Aşağıdaki illerin tamamında (merkez ve ilçeler dahil) okullar 1 gün süreyle tatil edildi:

  • Doğu Anadolu: Malatya, Kars, Erzurum, Van, Bitlis, Ağrı, Ardahan, Elazığ, Bingöl, Tunceli.

  • Güneydoğu Anadolu: Siirt, Batman, Mardin, Adıyaman, Şırnak.

  • İç Anadolu: Aksaray, Karaman, Kırşehir, Nevşehir.

  • Karadeniz: Bolu, Tokat, Zonguldak, Gümüşhane, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Ordu.

  • Akdeniz: Kahramanmaraş.

İlçelerde kısmi ara verilen iller 

Bazı illerde ise tatil kararı sadece belirli ilçeleri veya taşımalı eğitimi kapsayacak şekilde alındı.

  • İstanbul: Valilik ve Kaymakamlık açıklamalarına göre buzlanma riski nedeniyle Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde 2 Ocak Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi. Ayrıca kent genelinde motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 2 Ocak saat 12.00’ye kadar yasaklandı.

  • Adana: Tufanbeyli, Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

  • Kocaeli: Kandıra ilçesinde okullar tatil edildi.

İdari izinler

Tatil ilan edilen illerin çoğunda; kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personel ile küçük çocuğu (genellikle 0-6 veya 0-8 yaş) olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

Genel hava durumu ve uyarılar

İstanbul: Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması, ardından yerini buzlanma ve dona bırakması bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim; yer yer kar yağışları ve gece saatlerinde şiddetli buzlanma öngörülüyor.

İzmir: Kar yağışı beklenmemekle birlikte hava oldukça soğuk; sıcaklıkların -2°C ile 4°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Doğu ve iç kesimler: MGM Doğu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimleri için kuvvetli kar yağışı, çığ riski ve don uyarısında bulundu. 

(AEK)

