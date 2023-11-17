"2 milyon öğrenciye ücretsiz yemek veriyoruz, az bir öğrenci değil"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tekin, öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek uygulamasıyla ilgili soru üzerine okullarda şu anda yaklaşık 2 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verildiğini söyledi.

“Ama deprem sebebiyle ülkedeki kısıt bizi de sınırlandırdı” diyen Tekin, “Bu yıl için 2 milyon öğrenciye ücretsiz bir öğün yemek veriyoruz. Zaten il müdürlükleri organize ediyorlar. 2 milyon da az bir öğrenci değil" dedi.

ÇAYCUMA'DA ÜCRETSİZ OKUL YEMEĞİ İÇİN KAMPANYA "Vekiller ucuz yemek yiyor, çocuklarımıza bir öğün yemek verilmiyor"

“Eğitimde eşitlik ve adalet, olmazsa olmazımız"

Tekin, bugün Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ise eşitliğe değindi ve şunları söyledi: “Eğitimde eşitlik ve adalet, olmazsa olmazımızdır. Eğitimde bahsettiğimiz değişim sürecini yönetirken her bir öğrencinin eşit erişim ve fırsatlara sahip olmasını sağlamak için hepimiz hep birlikte çaba sarf etmek durumundayız. Biz de Bakanlık olarak ana çıkış noktamız, herkesin fırsat eşitliğine sahip olduğu adalet temelli, eşitlik temelli bir eğitim felsefesi inşa edebilmek.”

Prof. Dr. Nursel Şahin: Türkiye'de karnı şiş bodur çocuk oranı artıyor

Çocukların yüzde 62'si her gün makarna yiyor Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'ini (22 milyon 578 bin 378) 0-17 yaş grubu çocuk oluşturuyor. Beslenme desteğine en fazla ihtiyaç duyan çocuk grubu ise; 0-14 yaş aralığı ve bu aralıktaki çocuk sayısı 18 milyon 740 bin civarında. Verilere göre; toplumunun yüzde 22'si yani her beş kişiden biri 0-14 yaş grubunda yer alıyor. TÜİK '2022 Türkiye Çocuk Araştırmasına' göre; Türkiye'de ekmek veya makarna gibi yiyecekleri her gün tüketen çocuk sayısı yüzde 62,4. Meyveyi her gün tüketen çocukların oranı yüzde 50,5. Sebzeyi her gün tüketen çocukların oranı yüzde 33. Et, tavuk veya balığı her gün tüketen çocukların oranı yüzde 12,7. Kuru baklagilleri her gün tüketen çocukların oranı yüzde 10,9. Şeker veya çikolata gibi tatlıları her gün tüketen çocukların oranı yüzde 32,6.

TIKLAYIN- Öğrencilere beslenme desteği sağlamak: Bir kamusal program önerisi

TIKLAYIN-Çocuklar ve kamusal politikalarımız II: Ücretsiz beslenme desteği

TIKLAYIN-Çocuklar ve kamusal politikalarımız III: İklim krizi ve çocuk sağlığı

TIKLAYIN-Çocuklar ve kamusal politikalarımız IV: Çocuklar ve gıda güvenliği

okul çağı beslenme ücretsiz okul yemeği

(RT)