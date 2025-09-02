ENGLISH KURDÎ
biamag
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2025 14:41
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2025 15:03
2 dk Okuma

2. KuirFest Amed sona erdi

2. KuirFest Amed atölye ve forumların ardından sona erdi. Festival başlarken, Amed Lubunya Dayanışması (ALD) kuruluşunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

2. KuirFest Amed sona erdi

30-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2. KuirFest Amed ile yeniden kente uğrayan festival kapsamında 8 film gösterimi, 3 atölye ve 1 forum düzenlendi.

KuirFest ilk kez 2022’de düzenlediği festival ile Amed’e gitmişti. Festival, Keskesor LGBTİ+ Oluşumu işbirliğiyle düzenlendi. Festivalin destekçileri arasında Guerilla Foundation ve 17 Mayıs Derneği yer aldı.

13. Pembe Hayat KuirFest kataloğundan hazırlanan seçkilerin yanında "Cinsel Sağlık Atölyesi", "Bağımlılık 101 oturumu ve Ekranda Kuir Bakış Nerede?" etkinlikleri düzenlendi. LGBTİ+’ların barış sözünü yükselten Barış Forumu ise, yerelde mücadele eden kadın, LGBTİ+ ve insan hakları kurumlarının katılımıyla yoğun ilgi gördü.

KuirFest ayrıca 13. edisyonu için tasarladığı tanıtım ürünü puşiyi takdim etti.

Amed Lubunya Dayanışması (ALD) kuruldu

Şehirdeki LGBTİ+’lara yönelik bir dayanışma ağı kurma niyetiyle yola çıkan Amed Lubunya Dayanışması, festivalden bir gün önce düzenlenen dayanışma etkinliği Kuir Meyhane ile kuruluşunu duyurdu.

Meyhane etkinliğine özel şehirdeki LGBTİ+ örgütlülüğü arşivini açtı ve etkinlikte 2011-2025 Kürt Lubunya Mücadelesi Tarihi sinevizyon gösterimi düzenlendi.

Sara Kolektif ile ilk temas

Festival ekibi ayrıca şehirde örgütlenmeye başlayan Sara Kolektif ile tanıştı. Festival tarihlerinde bir araya gelen örgütler teması arttırma ve birlikte neler yapabileceklerine dair konuştu. Örgütlenme faaliyetlerine kültür-sanatı da dahil eden kolektif ile festival işbirliği düzeyinde temaslarını sürdürecek.

Dayanışma etkinliği ile birlikte festivale toplam 225 kişi katıldı.

(NÖ)

LGBT+ kuirfest amed pembe hayat lubunya
