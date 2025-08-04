2. KuirFest Amed Ağustos’ta: Başvurular başladı

Pembe Hayat KuirFest, on üçüncü yılında yolculuğuna Amed’de devam ediyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Köln’den sonra festivalin yeni durağı Amed oldu.

Guerilla Foundation desteği ve Keskesor LGBTİ+ Oluşumu işbirliğiyle düzenlenecek 2. KuirFest Amed, bu yıl sadece film gösterimleriyle değil, geniş katılımlı bir barış forumunun yanı sıra, cinsel sağlık, 17 Mayıs Derneği işbirliğiyle madde bağımlılığı ve kuir temsiliyeti gibi konulara odaklanan atölye ve buluşmalarla da dikkat çekiyor. Film programını ise Kaan Akın ve Koray Özbal üstleniyor.

İngiltere’de yaşayan kuir feminist sanatçı Helin Karabil imzalı afişle yeni rotasını duyuran festival 2022 yılında da Amed’e uğramıştı. LGBTİ+, kadın ve demokratik örgütlerin katılımıyla düzenlenecek Barış Forumu senenin öne çıkan etkinliklerinden.

Çok yakında etkinlik programını sosyal medya hesaplarından duyuracak festivale katılım için başvurular başladı.

Buradan ulaşabilirsiniz.

(EMK)