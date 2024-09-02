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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2024 13:23
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2024 13:27
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2. Kommagene Bienali’nin teması ‘İyileşmek’

20 farklı ülkeden 53 sanatçının katıldığı bienal 8 Kasım’a dek sürecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
2. Kommagene Bienali’nin teması ‘İyileşmek’
Fotoğraf: Kommagene Bienali'nin internet sitesi

Türkiye’nin önemli çağdaş sanat etkinliklerinden biri haline gelen Kommagene Bienali’nin ikincisi 24 Ağustos’ta açıldı.

Bienalin açılışı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Adıyaman’daki Nemrut Dağının zirvesinde yapıldı. Güneşin ilk ışıkları eşliğinde yapılan açılışa, Moğolistan’dan gelen NEG-UUDEL Performance Art Group’unun performansı eşlik etti.

LAM Derneği koordinasyonunda ve Adıyaman Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen bienalin bu yılki teması, bölgeyi etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından “iyileşmek” olarak belirlendi.

Bienal, sanatçılardan iyileşme ve yeniden doğuş temalarını ele alan eserler talep ederek, toplumsal ve bireysel iyileşmenin sanat aracılığıyla nasıl mümkün olabileceğini gözler önüne seriyor.

Paralel sergi

Nihat Özdal'ın direktörlüğünü, küratörlüğünü ise Macaristan’dan Prof. István Erőss’un üstlendiği bienale, 20 farklı ülkeden 53 sanatçı katılıyor. Sanatçılar, bölgeyi sarsan zorlu bir dönemin ardından iyileşmenin gücünü ve sanatın bu süreçteki rolünü farklı perspektiflerden ele alan eserlerini sergiliyor.

Eserlerin sergilendiği mekânlar arasında Nemrut Dağı, Kâhta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Belören Köyü ve Perre Antik Kenti gibi hem doğal hem de arkeolojik öneme sahip alanlar bulunuyor.

Bienalde bu yıl ayrıca, üç Adıyamanlı sanatçının yer aldığı paralel bir sergi de düzenleniyor. Bu sergi, yerel sanatçıların gözünden iyileşme temasını işleyerek bölgenin kültürel mirasını ve potansiyelini ön plana çıkarıyor.

Bienalde yer alan sanatçılar ve eserleriyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)

Kommagene Bienali adıyaman bienal nemrut dağı
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