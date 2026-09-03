TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 03.09.2026 08:12 3 Îlon 2026 08:12
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.09.2026 08:40 3 Îlon 2026 08:40
Xwendin Xwendin:  2 xulek

2 endamên meclisê hatin desteserkirin; Walîtiyê got, "Bila Meclisa Şaredariya Uskudarê kom bibe û Cîgirê Serok hilbijêre"

Piştî girtina Sinem Dedetaşê, li ser îtiraza AKPyê Dadgeha Îdarî ya Herêmê biryara nûkirina hilbijartinê da. AKPê di hilbijartina berê ya Cîgiriya Serokatiya Şaredariya Uskudarê de li bin ketibû. Emniyetê 2 endamên CHPyî desteser kirin û Walîtiya Stenbolê jî xwest ku hilbijartin di nav heyama 4 rojên desteserkirinê de pêk bê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
2 endamên meclisê hatin desteserkirin; Walîtiyê got, "Bila Meclisa Şaredariya Uskudarê kom bibe û Cîgirê Serok hilbijêre"
Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş / Foto: Aposto
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Berdevkê berê yê Koma CHPyê yê IBByê û Alîkarê Sekreterê Giştî yê Partiya Nû Tarik Balyali li ser hesabê xwe yê medyaya civakî, daxuyaniya Walîtiya Stenbolê ya têkildarî Şaredariya Uskudarê rexne kir. Walîtiyê di daxuyaniyê de gotiye, "Ji bo hilbijartina Cîgirê Serokê Şaredariyê civîna Meclisa Şaredariya Uskudarê di saet 10.00ê 5ê Şemiya Îlona 2026an de guncav hatiye dîtin"

Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş birin edliyeyê
Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş birin edliyeyê
31 Tîrmeh 2026

"Daraz heta dawiyê siyasî ye"

Balyali di rexneya xwe de diyar kir ku hilbijartin dê di bin zexta ku daraz, rêveberî û emniyet bi hevahengî bi rê ve dibin de pêk bê.

▶︎ Geşedanên ku piştî betalkirina hilbijartina Cîgiriya Serokatiya Şaredariya Uskudarê qewimîn ev in;

▶︎ Pêşî 2 endamên Meclisê yên CHPyî ku di Tûra 3emîn a Cîgiriya Serokatiyê de deng dabûn AKPyê, ew ji partiya wan dan îstifakirin.

▶︎ Îro ji bo îfadeyê bang li 4 endamên me yên Meclisa Şaredariyê kirin. 2 endamên me yên Meclisê hatin desteserkirin û dê 4 rojan desteserkirî bimînin.

▶︎ Çend saet piştî desteserkirina endamên me yên Meclisa Şaredariyê, Walîtiya Stenbolê dîroka hilbijartina nû ya Cîgiriya Serokatiyê diyar kir.

▶︎ Di bin van şert û mercan de hilbijartina Cîgiriya Serokatiyê, dema endamên me di bin çavan de ne, di saet 10.00ê 5ê Şemiya Îlonê de dê were kirin.

▶︎ Çi digotin, “Di Tirkiyeyê de daraz serbixwe ye” ne wisa?

▶︎ Li Tirkiyeyê daraz ne serbixwe ye, berovajî wê heta dawiyê “siyasî” ye.

Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş hat desteserkirin
Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş hat desteserkirin
29 Tîrmeh 2026

Bi fermana Serdozgeriya Komarê ya Anadolûya Stenbolê, Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş, Sekreterê Taybet Alihan Koçoglu, Mîmar Burçin Çevik û Avahîsaz Bulent Orhan Tozkoparan ku di 29ê Tîrmehê de bi tohmeta  "bertîl" û "ji bo pêkanîna sûc avakirin û birêvebirina rêxistinê" hatibûn desteserkirin û piştre di 31ê Tîrmehê de Dadgeha Cezê û Aştiyê biryara girtina wan da.

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Sinem Dedetaş Uskudar şaredarî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê