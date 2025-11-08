ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2025 12:39
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2025 12:44
2 dk Okuma

2 bin 700 çölyak hastasının olduğu kentte gastroenteroloji bölümü yok

Van’da 2 bin 700 çölyak hastası bulunmasına rağmen hastanelerde gastroenteroloji bölümü ve doktoru yok. Kentte glütensiz ürünler de bulunmuyor. Hasta yakınları, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

2 bin 700 çölyak hastasının olduğu kentte gastroenteroloji bölümü yok
Fotoğraf: MA

Bir milyon 118 bin nüfusa sahip büyükşehir statüsündeki Van’da gastroenteroloji bölümü bulunmuyor. Bu yüzden kentteki 2 bin 700 çölyak hastası tedavi için çevre şehirlere girmek zorunda kalıyor, hastalığın teşhisi konusunda da sıkıntılar yaşanıyor.

Devlet Çölyak Hastalarına Sırtını Çeviriyor
Devlet Çölyak Hastalarına Sırtını Çeviriyor
22 Mart 2007

Hastalar ve hasta yakınları, mağduriyetlerinin giderilmesi için hastanelerde gastroenteroloji bölümü açılmasını talep ediyor.

"Oğlumun tedavisini yaptıramıyoruz"

Mezopotomya Ajansı’ndan Lütfü Pala’nın haberine göre kentteki hastalar yüzlerce kilometre uzaklıktaki Diyarbakır’a ya da Erzurum’a gitmek zorunda. Buğday gibi birçok tahıl ürününü tüketemeyen çölyak hastalarının kentte ekmek alabilecekleri fırınlar da yok. Bu ürünler de Ankara, İstanbul gibi kentlerden sipariş ediliyor.   Bahar Pala, yıllardır 12 yaşındaki çocuğunun bu hastalıkla mücadele ettiğini dile getirerek “Hangi doktora götürsek de gastroenteroloji bölümüne yönlendiriyor ama Van’da bu bölümde doktor da yok” dedi. Van’a en yakın Diyarbakır ve Erzurum’da bu bölümün bulunduğunu belirten Pala “Buralara gidebilecek maddi durumumuz da yok. 1 yıldan fazladır oğlumun tedavisini yapamıyorum” dedi.

Kentte glütensiz ürün de yok

10 yaşındaki oğlunun 6 yıldır çölyak hastası olduğunu söyleyen Gani Acar, çölyak hastalığının ömür boyu sürdüğünü belirterek “Hastalar, diyet yapmalı ve glütensiz ürünler tüketmek zorundalar. Ama Van’da bu ürünleri bulmak neredeyse imkansız. İnternet üzerinden istemek zorunda kalıyoruz. Bu da bizi mağdur ediyor. Çünkü istediğimiz ürünler zamanında gelmiyor. İnternet üzerinde istemek de maliyetli oluyor. Bunu karşılayamayan ve durumu olmayan yüzlerce aile var. Umarız ki Van’da bulunan belediyeler konu ile ilgilenirler ve kolayca ürünlerimize ulaşabileceğimiz yerler en kısa zamanda açarlar” dedi.

Bölümü de doktoru da yok

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Van’da 2 bin 700’den fazla çölyak hastası var. Kentteki iki devlet hastanesinde de gastroenteroloji bölümü ve doktoru yok. Gastroenteroloji (yemek borusu, mide ve bağırsaklar, karaciğer, safra kanalları ve safra kesesi ile pankreası içeren sindirim sisteminde gelişen hastalıklarının tanı ve ameliyat içermeyen tedavisi ile ilgilenen tıp dalıdır.) Bu dalda uzmanlaşmış kişilere de gastroenterolog adı veriliyor.

(AB)

Van çölyak doktor
