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Yayın Tarihi: 27 Ocak 2024 12:26
 ~ Son Güncelleme: 27 Ocak 2024 12:36
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2 bin 160 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 2 bin 160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
2 bin 160 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Fotoğraf: AA

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1520 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürdüğü Ardahan'da 207, Ağrı'da 364 ve Kars'ta 69 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 14, Digor'da 7, Sarıkamış'ta 18, Selim'de 15, Susuz'da ise 8 köy ulaşıma kapalı durumda.

(AD)

erzurum Kars Ardahan Ağrı
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