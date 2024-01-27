2 bin 160 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 2 bin 160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1520 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürdüğü Ardahan'da 207, Ağrı'da 364 ve Kars'ta 69 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kars merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 14, Digor'da 7, Sarıkamış'ta 18, Selim'de 15, Susuz'da ise 8 köy ulaşıma kapalı durumda.
(AD)