2 Ağustos’ta Roman Soykırımı anılıyor: İstanbul’da sergi ve panel

Romani Godi Derneği, İstanbul Roman Hakları Federasyonu ve Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle, 2 Ağustos Roman Soykırımı Anma Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Etkinlik, Porajmos olarak adlandırılan ve II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da yüzbinlerce Roman ve Sinti’nin Naziler tarafından sistematik olarak katledildiği soykırımı anmayı amaçlıyor.

2 Ağustos 1944’te Auschwitz-Birkenau toplama kampında kalan son 4.300 Roman kadın, çocuk ve yaşlı, gaz odalarında öldürüldü. Bu tarih, Roman toplulukları ve insan hakları savunucuları tarafından Roman Soykırımı’nı anma günü olarak kabul ediliyor.

Anma programı kapsamında, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 14:30’da Ataşehir’deki İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde sergi ve panel düzenlenecek.

Etkinlik, "Porajmos: Unutulmaması Gerekenler" başlıklı bir fotoblok sergisi ile başlayacak. Ayrıca, Roman kültüründen ağıtlar eşliğinde bir müzik dinletisi de yapılacak.

Açılış konuşmalarını İstanbul Roman Hakları Federasyonu Başkanı Reşat Kaytan, çeşitli Roman sivil toplum temsilcileri ve Ataşehir Belediyesi yetkilileri yapacak.

Hafıza Paneli: Porajmos

Saat 15:15’te başlayacak olan panelin başlığı “Hafıza, Porajmos ve Birlikte Hatırlama” olarak belirlendi. Panelin moderatörlüğünü Bülent Alaycı (İstanbul Roman Hakları Federasyonu) üstlenecek.

Panelde konuşmacı olarak;

Okan Kemancı (Artivist),

(Artivist), Sinan Gökçen (Civil Rights Defenders),

(Civil Rights Defenders), Fatoş Kaytan (Romani Godi) yer alacak.

Etkinlik halka açık ve katılım ücretsiz. Ancak yer sınırlı olduğu için önceden kayıt yaptırmak gerekiyor. Katılmak isteyenler, bu bağlantı üzerinden kayıtlarını yapabiliyor.

77. YILINDA ROMAN SOYKIRIMI Naziler, 1,5 milyon Roman'ı öldürdü

(EMK)