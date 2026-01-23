2,5 aylık bebek iki gün boyunca emniyet önünde emzirilmeyi bekledi

Viranşehir’de 21 Ocak Çarşamba günü Rojava’ya destek amaçlı yapılan basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçen bir gruba ara sokaklarda polis müdahale etti. Sevgi Talay ve eşi, müdahalenin yapıldığı bölgede alışveriş yaptıkları marketten çıktıktan sonra gözaltına alındı. Yakınları, Talay çiftinin 2,5 aylık bebeğinin emzirilmesi için 2 gün TEM Şube önünde bekledi.

"Bebek ayrılmak istemediği için saatlerce ağlıyor"

Avukat Mustafa Vefa, müvekkili Sevgi Talay’ın ve bebeğinin yaşadıklarını bianet’e anlattı:

Müvekkil önce Viranşehir emniyet müdürlüğüne götürüldü, burada 2.5 bebeğin annenin yanında olması konusunda ısrarcı olduk. Önce kabul etmediler daha sonra sağlık kontrolüne götürülünce anne bebeği emzirme fırsatı buldu. Bu arada bebek mama tüketmediği için anne sütü dışında başka bir yolla beslenemedi. Viranşehir’de bir işlem yapılmayacağı Urfa’ya getirileceği bildirildi ve annenin yanına bebeğin verilmesini kabul etmediler. Daha sonra anne, Urfa Terörle Mücadele birimine getirildi, akrabalar da bebeği buraya getirdi. İki saatte bir çağırıyorlar anne bebeği emziriyor sonra tekrar bebeği elinden alıp akrabalara veriyorlar. Bu süre zarfında akrabalar dışarıda arabada bebekle beklediler. Birkaç saatte bir bebek için talepte bulunuyorlar, anne emziriyor ama dışarı çıkarılırken bebek ayrılmak istemediği için çatlarcasına saatlerce ağlıyor.

"Bu sürenin bebek ve anne için bir işkenceye dönüştü"

Talay’ın yakınlarının Viranşehir’de ikamet ettiği için akşam dönüp sabah tekrar geldiklerini bazen de gece yarısı bebeği tekrar getirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Vefa, “Bu sürenin bebek ve anne için bir işkenceye dönüştüğü konusunda ısrarcı olduk. Savcılığa defalarca gitmemize rağmen hiçbir adım atılmadı. Bugün ikinci gün, basındaki haberler, DEM Parti’nin ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) girişimleriyle bugün bir sonuç aldık. İfade aşamasına geçtik. Bu süreçte bebek hem psikolojik hem de fizyolojik olarak çok ciddi şekilde etkilendi. Bebek hem anne hem babadan ayrı yaklaşık iki gündür böyle bir eziyete maruz bırakıldı.” ifadelerini kullandı.

Vefa, Talay’ın çok küçük bir bebeği olduğunda dolayı en azından işlemlerinin hızlandırılmasını talep ettiklerini, temel koşulların lohusa bir kadın ve 2,5 aylık bebek için uygun olmadığını belirti.

Müvekkilinin herhangi bir olaya karıştığına ilişkin tek bir delil olmamasına rağmen bu sürece maruz kaldığına da dikkat çeken Vefa, “Toplumun Rojava’ya destek vermesi, tepkilerini anayasal haklarla dile getirmesinin önünde Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) bir cezalandırma aracı olarak kullanılıyor.” dedi.

Anne Sevgi Talay, ifade işlemlerinin ardından ev hapsiyle serbest bırakıldı.

(NÖ)