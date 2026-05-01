TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 01.05.2026 10:11 1 Gulan 2026 10:11
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.05.2026 12:43 1 Gulan 2026 12:43
Xwendin Xwendin:  3 xulek

1ê Gulanê li Kadıkoyê: “Ked, edalet, aştî û demokrasî”

Bi banga DİSK, KESK, TMMOB û TTByê, mîtînga 1ê Gulanê li Meydana Îskeleyê ya Kadıkoyê tê lidarxistin. Kortej dê ji du milan ve ber bi qada mîtîngê ve bimeşin.

Vecih Cuzdan

TRTürkçesini Oku
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
1ê Gulanê li Kadıkoyê: “Ked, edalet, aştî û demokrasî”
Pîrozbahiya 1ê Gulanê a li Kadikoyê. Fotograf: Vecih Cüzdan-bianet

Îro, 1ê Gulanê Roja Ked û Piştevaniyê ye.

Li Stenbolê bi banga Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Şoreşger (DİSK), Konfederasyona Sendîkayên Kedkarên Cemaweriyê (KESK), Yekîtiya Odeyên Endezyar û Avahîsazên Tirk (TMMOB) û Yekîtiya Doktorên Tirkan (TTB), li Meydana Îskeleyê ya Kadıkoyê mîtînga 1ê Gulanê tê lidarxistin.

Foto: Vecih Cuzdan (Endamên sendîkayê yên ku di bin baranê de ji bo meşa 1’ê Gulanê amadekariyan dikin, li dora pankartên ku li ser wan “Em bibin yek, em biguherînin” nivîsî ye kom dibin. Li ser zemînê şil, pankartên DİSK’ê û flamayên sendîkayê derdikevin pêş; tê dîtin ku beşdar bi baranparêz û sîwanên xwe li qada kortejê li bendê ne.)

Navnîşana li Kadıkoyê qada îskeleyê ye

Ji bo mîtînga ku bi dirûşma “Ji bo ked, edalet, aştî û demokrasiyê em bibin yek, em biguherînin” tê lidarxistin, kortej li ser du milên cuda dest bi kombûnê kirin.

Meşa ku DİSK, TMMOB û TTB organîze dike dê saet di 11.00an de li ber Nexweşxaneya Numune ya Haydarpaşayê; ya KESKê jî dê ji Soguluçeşmeyê dest bi bike. Tê plankirin ku piştî meşa kortejan, mîtîng li Meydana Îskeleyê ya Kadıkoyê dest pê bike.

Foto: Vecih Cuzdan (Jinên di korteja 1’ê Gulanê de, li ser rêya ku bi baranê şil bûye, di nava flama û pankartan de govendê digirin. Di nav qelebalixa ku êlekên mor ên bi nivîsa “nan û gul” û pankarta bi nivîsa “Li dijî xizanî û bêewlehiyê hêza me yekitiya me ye” derdikevin pêş de; beşdar bi alayên sor di qadê de bi pêş ve diçin.)

1ê Gulanê wê li du meydanan were pîrozkirin û li çar navçeyan jî qedexe ye

Walîtiya Stenbolê ragihand ku destûr hatiye dayîn ku DİSK, KESK, TMMOB û TTB li Meydana Îskeleyê ya Kadıkoyê û TKP jî li Meydana Kartalê pîrozbahiyan bikin.

Walîtiyê diyar kir ku ji derveyî van her du bernameyan dê destûr nedin tu çalakiyên 1ê Gulanê û ragihand ku li navçeyên Beyoğlu, Şişli, Fatih û Beşiktaşê mîtîng, meş, daxuyaniyên çapemeniyê û çalakiyên bi vî rengî di nava rojê de hatine qedexekirin.

Bajar bi bajar bernameya 1ê Gulanê
30 Nîsan 2026

Baroya Stenbolê jî di parvekirina xwe ya li ser hesabê Xê de bi peyama "Edalet Nanê Gel e" ragihand ku ew dê tevli mîtîngê bibin.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
1ê Gulanê 1ê Gulanê Roja Karkerên Cîhanî kadikoy
@VecihCuzdan [email protected]
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

Domahiyê nîşan bide
Biçe serûpelê