1ê Gulanê: Li Amedê bi hezaran kedkar û karker li qada îstasyonê kom bûn

Îro, 1ê Gulanê Roja Ked û Piştevaniyê ye.
Li Amedê bi banga Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Şoreşger (DİSK), Konfederasyona Sendîkayên Kedkarên Cemaweriyê (KESK), Yekîtiya Odeyên Endezyar û Avahîsazên Tirk (TMMOB) û Yekîtiya Doktorên Tirkan (TTB) û Platforma Saziyên Demokratîk a Amedê li qada Îstasyonê mitînga 1ê Gulanê tê li dar xistin.
Li gorî nûçeya Ajansa Welat beriya mitîngê endam û rêveberên saziyên pîşeyî, saziyên sivîl ên civakî û partiyên siyasî di nav de bi hezaran kes li Xaçerêya Semta Ofîsê ya navçeya Yenîşehîrê kom bûn. Girseya ku li vir kom bû ber bi Qada Îstasyonê ve ku dê mitîng lê bê lidarxistin meşiya.
Meşa 1ê Gulanê, Amed. Fotograf: Ajansa Welat
Girseya ku di meşê de pankartên “Kesên ku pêşeroja xwe bi kedê ava dikin ew ê biserkevin”, “Çapemeniya azad civaka demokratîk”, “Li ser şopa heqîqetê bi keda Rojê em ê kapîtalîzmê hilweşînin, civaka komînal ava bikin”, “Keda me mafê me ye”, “Di Sosyalîzme de israr mirovbûyîne de israr e”, “Li hemberî kedxwariyê jiyanek e komînal” hilgirtin dirûşmên “Bijî yekê Gulanê” û “Bijî berxwedana karkeran” berz kir û dowîzên “Keda me mafê me ye” , “Bijî 1 Gulan”, “Di Sosyalîzme de israr mirovbûyîne de israr e”, “Li hemberî kedxwariyê jiyanek e komînal” hilgirtin.
Girseya ku gihişt qadê li benda destpêkirina bernameyê ye. Dê li mitîngê axaftin bên kirin û dû re Koma Çiya derkeve ser dikê û stranên xwe bistire.
Meşa 1ê Gulanê, Amed. Fotograf: Ajansa Welat
"Hûn nikarin ji keda gelê Kurd aciz bibin"
Hevseroka Giştî a Partiya Herêmên Demokratîk(DBP) Çîgdem Kiliçgun Ûçar axivî. Çîgdem Kiliçgun Ûçar bertek nîşanî polîsan da ku bi muzîkê destwerdanî rêzgirtinê kirin û wiha got:
“Tehamula wan ji bo rêzgirtinê tune bû. Ma karker, kedkar û gelê Kurd dê têkoşîna xwe nîvco bihêlin? Ma em ê şehîdên xwe ji bîr bikin? Em ê ji bîr nekin. Di vê pêvajoya ku em behsa aştî û civaka demokratîk dikin de, gotinek me tenê ji bo wan kesên ku tehamula bîranîna windayiyên me nakin heye. We gelê Kurd wekî krîmînal nîşan da, lê krîmînal hûn bi xwe ne. Hûn nikarin ji keda gelê Kurd aciz bibin. Hûn ferq nakin lê hûn jî kedkar in, hûn jî di nava vê çerxa mêtingeriyê de debara xwe dikin.”
Hemû hesasiyetên vê demê datînin pêşiya me; rêz û tehamul dualî ye. Me dîrok çawa bi hev re ava kiribe, em dixwazin ji niha û pê ve jî wiha bidomînin. Lê bila ev jî bê zanîn; bîranîna windayiyên me ne tenê li vê qadê ye. Ew her dem di hişê me de û di têkoşîna me de ne. Ji ber ku em bi saya wan îro li vir in. Bi saya wan me ev qad bi hemû gelên xwe re dagirtin. Heke hebe jî navê wê aboriya hilweşandinê ye. Heke kedkarên ku bi salan keda xwe dane, mecbûrî xebatê tên kirin û di komkujiyên karkeran de jiyana xwe ji dest didin, ev polîtîkaya hilweşandinê ye. Heke li welat gel bi birçîbûn û xizanîyê re rû bi rû hatibin hiştin, ev aboriya hilweşandinê ye. Em dibêjin ku; tişta ku ev welat heq dike ne aboriya hilweşandinê, aboriya civakî ye."
"Ji bo civaka demokratîk, em bi kedê ber bi azadiyê ve diçin"
Li ser navê Komîteya Amadekar Anahtar Kaya axivî û got:
“Ji bo civaka demokratîk, em bi kedê ber bi azadiyê ve diçin. Dema vê gotinê dikin, em îradeya xwe ya guherandina vê pergalê nîşan didin. Civaka demokratîk, li febrîqeyan, şaredariyan, li nav zeviyan, li înşaetan û li her dera ked lê heye tê avakirin. Ji ber ku demokrasî li cihê herî zêde ked lê tê dayin watedar dibe. Têkoşîna demokrasî û kedê ji hev cuda nînin. Daxwaza jiyaneke mirovane û civaka demokratîk ji heman kokê tê.”
“Perspektîfa çareseriya demokratîk a birêz Abdullah Ocalan, bingeha azadbûna kedê ye. Ji ber ku li cihê aştî lê heye çavkanî ne ji bo şer lê ji bo gel tên xerckirin. Ne zext lê rêxistinî mezin dibe. Ne xizanî lê debar zêde dibe. Em ê bi hev re aştî û civaka demokratîk ava bikin. Civakeke kedxwarî tê de tune û gel wekhev û azad tê de dijîn pêkan e. Ên ku dê wê ava bikin jî em kedkar in. Bi ked, berxwedan û piştevaniyê em ber bi azadiyê ve dimeşin. Bijî 1’ê Gulanê.”
"Yekitiya karkeran hêza me ye, azadiya gel e"
Karkera Şaredariya Bajarê Nû Muzeyyen Sevîm jî di serî de kesên di 1ê Gulanê de jiyana xwe ji dest dane bi bîr anî û wiha domand:
“Em ji bo dengê kedkaran bilind bikin li vir in. Mafên me tên dizîn, ekolojî tê talankirin. Em dibêjin êdî bes e. Yekitiya karkeran hêza me ye, azadiya gel e. Em ji bo jiyaneke nû amade ne. Em ji bo aştiyeke birûmet amade ne. Em ê dîrokê bi kedê ava bikin.” Muzeyyen Sevîmê anî ziman ku Abdullah Ocalan paradîgmaya xwe diyarî gelan kiriye û wiha pê de çû: “Em berpirsyartiya karkeran dizanin û dê bicih bînin. Ji bo ev manîfesto bikeve meriyetê divê her kes xwedî lê derkeve. Em ê ji bo civaka komunal a demokratîk li ber xwe bidin.”
Endamê Lijneya Rêveberiya Navendî (MYK) ya Konfederasyona Sendîkayên Kedkarên Cemaweriyê (KESK) Erdal Karakuş jî got:
“1’ê Gulanê roja paşvestandina her tiştên ji me hatine dizîn e. Em li dijî van heqên me yên hatine xwarin îro li vir in. Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan salek berê ji bo aştî û civaka demokratîk banga muzakerayan kiribû. Lê heta niha jî dewlet û îktîdarê gavekî jidil neavêtiye. Ji bo aştiyê divê em berpirsyartiyê li xwe bigirin. Em alîgirên aştiyê ne. Em amade ne ji bo aştiyê kedê bidin.”
(AY)