1968 kuşağının öncülerinden İlhami Aras aramızdan ayrıldı

1968 kuşağının devrimci öncülerinden İlhami Aras 1 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonrasında 78 yaşında aramızdan ayrıldı.

İlhami Aras, 1946'da Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğrencisi olduğu yıllarda Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (DEV-GENÇ) saflarında öğrenci hareketinde ve sosyalizm mücadelesinde aktif roller üstlenen İlhami Aras, devrimci mücadelelerde can veren Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir, Sabahattin Kurt ve son yıllarda kaybettiğimiz Oktay Etiman ile okul ve mücadele arkadaşıydı. Onlarla birlikte THKP-C'nin kuruluşunda yer almıştı.

Aras, 12 Mart 1971 müdahalesinin hemen öncesinde Ankara'da bir eylem dolayısıyla tutuklanarak 1974'e kadar hapiste kalmış ve Genel Afla serbest bırakıldıktan sonra, devrimci hareketin yeniden örgütlenme çabaları kapsamında Kurtuluş hareketinin kurucuları arasında yer almıştı. Aras, faşist hareketin Türkiye çapında giriştiği yok etme harekâtlarına karşı direnişlerin örgütlenmesine katkıda bulunmuş, bir dönem Kurtuluş Sosyalist Dergi’nin yayın yönetmenliğini de üstlenmişti.

İlhami Aras, 1980 askeri darbesi sonrasında devrimci örgütlere yönelik çökertme harekâtları sırasında tutuklanarak aylarca süren işkenceli sorgulara göğüs gerdi. 1991'de cezaevinden çıktıktan sonra Kurtuluş Hareketi’nin sosyalist demokrasi, birlik ve yeniden yapılanma kararları çerçevesinde, Birleşik Sosyalist Parti, Özgürlük ve Dayanışma Partisi ve Sosyalist Demokrasi Partisi’nin kuruluş ve örgütlenme süreçlerinde yer aldı. Bir enternasyonalist olarak Kürtlerin kendi kaderlerini tayin hakkının azimli bir savunucusu ve işçilerin kurtuluşunun insanlığın eşitsizlik ve sömürüden kurtuluşunun başlıca itici gücü olduğu bilgisiyle donanmış bir sosyalist olarak son nefesine kadar mücadele etti.



İlhami Aras, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.30’da İstanbul'da, Karacaahmet mezarlığından yoldaşları ve ailesi tarafından sonsuzluğa uğurlanacak.

(AEK)