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Yayın Tarihi: 8 Kasım 2024 16:49
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2024 16:49
2 dk Okuma

1964’te ne oldu?

istos yayın ve Hafıza Merkezi’nin birlikte hazırladığı “Apelasis: 1964 ve Ötesi” podcast serisinin ilk bölümü “1964’te ne oldu?” yayında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
1964’te ne oldu?
Fotoğraf: Agos Gazetesi

16 Mart 1964 tarihinde yayımlanan bir kararnameyle, Türkiye’de yaşayan 12 binden fazla Rum’un zorla yerinden edildiği sürgünün (apelasis) üzerinden 60 yıl geçti.

Yunanistan pasaportlu İstanbullu Rumların, 48 saat ila 10 gün arasında, yanlarına sadece 20 kiloluk kişisel eşyaları ve 20 dolar karşılığındaki Türk lirası almaları müsaade edilerek gerçekleştirilen sürgüne, banka hesaplarının bloke edilmesi, mal varlıklarına tedbir konması gibi uygulamalar eşlik etti.

Hakkında tehcir kararı çıkanların akrabalarının da ülkeyi terk etmek zorunda kalmalarının ardından zorunlu göçe maruz bırakılanların sayısının 45 bine vardığı tahmin ediliyor.

istos yayın ve Hafıza Merkezi’nin birlikte hazırladığı “Apelasis: 1964 ve Ötesi” podcast serisinde 1964 Rum Sürgünü ve zorla yerinden etme pratikleri ele alınacak.

Devlet şiddetinin boyutları

Yedi bölümlük podcast serisinde tarih, akademi, sanat, medya gibi farklı alanlarda üreten kişiler sürgün ve mülksüzleştirme politikalarının farklı veçhelerini ve sistemik karakterini tartışacaklar.

Serinin bugün yayınlanan “1964’te ne oldu?” başlıklı ilk bölümünde Atina’da akademik çalışmalarını sürdüren İlay Romain Örs ve Stanford Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora öğrencisi Emre Can Dağlıoğlu, Rumların zorla göç ettirildiği sürgün kararını, dönemin politik atmosferini ve sürgünün Rum toplumu üzerindeki etkilerini konuştu.

Serinin ilerleyen bölümlerinde Şule Can, Yorgos Katsanos, Seda Altuğ, Atilla Lök, Hera Büyüktaşçıyan, Banu Karaca, Rober Koptaş, Özlem Güçlü, Ceren Sözeri, Aytek Soner Alpan, Özgür Sevgi Göral ve Foti Benlisoy, devlet şiddetinin farklı boyutlarını ve ayrımcılığın tarihsel arka planını inceleyecek. (TY)

Serinin ilk bölümünü aşağıdan dinleyebilirsiniz.

Haber Yeri
İstanbul
podcast serisi hafıza merkezi istos yayın 1964 Rum sürgünü Apelasis
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ÖZGÜR KAYMAK YAZDI
1964'te Göç Ettirilen Rumlar Bir Daha Dönmedi
19 Mart 2016
/yazi/1964-te-goc-ettirilen-rumlar-bir-daha-donmedi-173121
RİTA ENDER'DEN
1964 Rum Sürgünü ve Azınlık Hukuku
17 Kasım 2014
/yazi/1964-rum-surgunu-ve-azinlik-hukuku-159995
ÖZGÜR KAYMAK YAZDI
1964 Sürgünü: Meslekleri Yasaklanan Rumlar
14 Kasım 2014
/yazi/1964-surgunu-meslekleri-yasaklanan-rumlar-159943
1964 RUM TEHCİRİ'NİN 50. YILI
Sürgüne Bir Bavul İstanbulla Gidenler
5 Mart 2014
/haber/surgune-bir-bavul-istanbulla-gidenler-153927
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