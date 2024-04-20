19 yaşında muhtar olan Eğri, gençlerin köye geri dönmesini sağlamayı hedefliyor

Hasan Hüseyin Eğri, Çorum'un İskilip ilçesine bağlı İbik köyünde 19 yaşında muhtar seçildi.

Köyde hayvancılık yapan Eğri, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için muhtar adayı oldu.

248 seçmenin bulunduğu ve 4 adayın yarıştığı seçimde Eğri, 91 oy alarak muhtarlığı kazandı.

AA'da yer alan habere göre Eğri, "Köyümüzde genç nüfusun azaldığını gördüm. Bu konuda sorumluluk almak istedim. Büyüklerim de destekledi. Böylelikle seçime girdik ve sırtladık" dedi.

Köyün daha önce bu yaşlarda muhtarının olmadığını belirten Eğri, "Genç olduğum için köyümüzdeki insanlardan çok güzel tepkiler aldım. Herkese teşekkür ediyorum. Azimle çalışacağız ve gençliğimizi göstereceğiz" diye konuştu.

İbik köyünün bir dağ köyü olduğunu, yol ve su problemi yaşadıklarına dikkati çeken Eğri, bu sorunların giderilmesi için çalışacağını vurguladı.

Eğri ayrıca "Köyümüzü daha yaşanabilir kılabilirsem, şehirlerdeki köylülerimiz de köyümüzde kalmayı tercih edecektir. Temennimiz bu" dedi.(AÖ)