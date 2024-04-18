19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başlıyor

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), 1-11 Mayıs 2024 arasında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan festivalde, dünyanın dört bir yanından gelen toplam 353 film arasından seçilen 46 yerli ve 28 yabancı filmin gösterimi yapılacak.

Film gösterimleri İstanbul’da Avrupa yakasında Beyoğlu Sineması, Fransız Kültür Merkezi, Aynalı Geçit’te; Anadolu akasında Nazım Hikmet Kültür Merkezi, TAK Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Ankara’da ise gösterimler Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Mülkiyeliler Birliği’nde yapılacak.

Açılış geceleri 2 Mayıs’ta

Festivalin İlk etabı İstanbul ve Ankara’da başlayacak. İstanbul açılış gecesi 2 Mayıs Perşembe, saat 19.30’da Beyoğlu Sineması’nda düzenlenecek ve gecenin sunuculuğunu oyuncu Güzide Arslan yapacak.

Oyuncu Menderes Samancılar’a teşekkür ve onur plaketinin verileceği gecede her yıl olduğu gibi bir set emekçisi de sahneye davet edilecek. Bu yılın set emekçisi görüntü yönetmeni Eyüp Boz.

Festivalin İstanbul açılış filmi, işçi filmlerinin usta yönetmeni Ken Loach’un son filmi olan “Umudunu Kaybetme/The Old Oak” olacak.

Ankara’daki açılış gecesi ise 2 Mayıs Perşembe günü Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak. Nejla Demirci’nin yönetmenliğini yaptığı “Kanun Hükmü” filmi Türkiye galasını İşçi Filmleri Festivali’nde yapacak. Film, 2 Mayıs’ta Ankara’da açılış filmi olacak; 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da iki kez gösterilecek. 3 Mayıs’ta filmin gösterimi sonrasında “Festivallerde Sansür” üzerine bir panel-söyleşi de gerçekleşecek.

Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismäki’nin retrospektifi kapsamında “Ariel”, “Kibritçi Kız” ve “Cennetteki Gölgeler” filmlerinin yanı sıra, yönetmenin son filmi “Sararmış Yapraklar/Fallen Leaves” de festivalde gösterilecek.

Hüseyin Cevahir’i anlatan “Aşkla Sana”, Dikili Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven’i anlatan “Komünist Osman”, “Rodakis’i Ararken”, Tufan Şimşekcan’dan “Ceylin”, Fırat Yücel ve Aylin Kuryel’in “Ulysses Çevirmek”, Hırvatistan’dan “Ne Yapmalı?” ve işçiler tarafından ele geçirilen bir fabrikanın hikâyesini anlatan “İşçilerin Fabrikası” filmleri, sinema emekçisi Necip Sarıcı’nın hayatını anlatan “Makineler Arasında Sinema: Necip Sarıcı”, Ethem Özgüven’den Hatay Akademi Orkestrası’nın öyküsünü beyaz perdeye aktaran “Karanlık Zamanlarda Şarkı Söylemek”, “Sanatoryum” ve “Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar” gösterilecek filmlerden bazıları.

Kısa filmler

“Tarihte Yaşanmamış Olaylar” (Ramazan Kılıç), “Kaç Gün Sürecek” (Abdullah Çeper), “Kaçanlar” (Deniz Cengiz), “Satışçının Bir Günü” (Erinç Durlanık), “Salça” (Burak Oğuz Saguner), “Soğuk” (Adar Baran Değer), “Kruvasan” (Aziz Alaca), “Sınırdaki Yıldız” (Bêrîvan Saruhan), Kanada’dan “Ejder Meyvesi” ve İran’dan “Solak” kısa filmler seçkisinden bazıları.

Yapay zeka başta sanatta olmak üzere birçok alanda karşımıza çıkıyor. Çok sayıda meslekte köklü değişikliklere neden olacağı beklenen yapay zeka ile sinema ilişkisi bir forum ile festival gündemine alındı. Aynalı Geçit’te 10 Mayıs 2024, saat 19.00’da yapılacak “Sinemada Yapay Zeka” konulu söyleşiye konuşmacı olarak akademisyen, yazar, yönetmen Ferhat Zengin, senarist Barış Erdoğan ve yönetmen Deniz Tortum katılacaklar.

Gençlerle birlikte düzenlenecek olan “Film Makarası: Sinemacılarla Çay Saati” etkinliği, 9 Mayıs Perşembe günü saat 19:00’da Aynalı Geçit’te gerçekleştirilecek. Etkinliğe konuk sinemacı olarak çeşitli sinema ve televizyon projelerinde görüntü yönetmenliğini yapan Eyüp Boz katılacak.

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali bu yıl bir konserle festivale renk katıyor. İBB’nin desteği ile 8 Mayıs 2024, saat 19.30’da Cemal Reşit Rey salonunda Kardeş Türküler konseri yapılacak.

Pandemi döneminde başlatılan çevrimiçi gösterimler 7 Mayıs 2024 akşamı İFF Youtube kanalından sadece programda belirtilen saatte yapılacak.

İFF'nin İstanbul ve Ankara etaplarının ardından festival, 2024 yılı sonuna kadar Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenecek.

Festival programı ve seçkisine iff.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

(VC)