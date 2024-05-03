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Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2024 00:34
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2024 11:13
3 dk Okuma

19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı

İşçi Filmleri Festivali emekçisi Aslı Takanay, “Ezilenlerin, işçilerin, kadınların, LGBTİ+’ların hikayelerini perdeye yansıtmaya ve birbirimizin hikayelerini öğrenerek dayanışmamızı sağlayacak hikayeleri aktarmaya çalıştık” dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, İstanbul’da dün akşam (2 Mayıs) saat 19.30’da Beyoğlu Sineması’nda seyirciyle buluştu.

Bu yıl 19. kez düzenlenen festival 11 Mayıs’a kadar film gösterimleri, söyleşi, forum ve konserlerle devam edecek. Festivalin ilk etabında film gösterimleri Ankara ve İstanbul’da yapılacak ve 46 yerli ve 28 yabancı film yer alacak.

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Dayanışmayla ördüğümüz bir festival

İşçi Filmleri Festivali emekçisi Aslı Takanay, bu seneki festivali bianet’e değerlendirdi.

Umudu çoğaltacak filmleri beyaz perdeye yansıttıklarını belirten Takanay, “Ezilenlerin, işçilerin, kadınların, LGBTİ+’ların hikayelerini perdeye yansıtmaya ve birbirimiz hikayelerini öğrenerek dayanışmamızı sağlayacak hikayeleri aktarmaya çalıştık” dedi.

Takanay, sponsorsuz, biletsiz ve yarışmasız bir festival olduklarını hatırlatarak “İşçi Filmleri Festivali, dayanışmayla ördüğümüz bir festival. Festivaldeki filmler, yıl sonuna kadar tüm Türkiye’de dolaşacak. Herkesi festivale bekliyoruz” diye sözlerini sonlandırdı.

1 Mayıs’ta direnenlere selam

Güzide Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı gecede, açılış konuşmasını festival emekçilerinden Erkan Ülker yaptı.

Konuşmasına 1 Mayıs’ta alanlarda direnenleri selamlayarak başlayan Ülker, “Hala temiz suya ulaşmakta zorluk çeken depremzede halkımızı, patronlara uyku uyutmayan tüm işçileri, geleceksizleştirilen tüm genç arkadaşları, hayatlarını ve haklarını savunmak için mücadele eden tüm kadınları ve LGBTİQ+’ları, Filistin halkı özelinde topraklarını ve canlarını savunan tüm Dünya halklarını buradan selamlıyoruz” dedi.

Ülker’in konuşmasının ardından festivalde gösterilecek olan filmlerden kısa kesitler izleyiciye sunuldu. Seçki sonrasında da İstanbul’daki 1 Mayıs’tan fotoğraflar gösterildi.

Gece bu sene festivali düzenleyen kurumlar arasında yer alan DİSK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin’in konuşmasıyla devam etti.

Gecede konuk olarak yer alan, set emekçisi Eyüp Boz, oyuncu Menderes Samancılar, İranlı yönetmen İranmher Salimi, festivalin afiş tasarımcısı Mahir Akkoyun ve Kanun Hükmü filmine konu olan öğretmen Engin Karataş ve Dr. Yasemin Demirci konuşma yaptı.

Dr. Yasemin Demirci, "Ankara'daki yasak kararından yeni haberdar oldum. Umarım aynısını İstanbul'da yaşamayız. Ve umarım filmimiz, bizim özelimizde bütün KHK'lilerin sesi olur" dedi.

KHK'li öğretmen Engin Karataş ise, "Ben hala öğrencisizim ama bir umut var. Umut da sizlersiniz. Hepinize çok teşekkür ederim" sözlerini kaydetti.

Konuşmaların ardından İstanbul açılış filmi, işçi filmlerinin usta yönetmeni Ken Loach’un son filmi olan “Umudunu Kaybetme/The Old Oak” izlendi.

Ankara'da 'Kanun Hükmü' filmine sansür

Öte yandan İstanbul’la eş zamanlı olarak başlayan festivalin Ankara ayağının açılış filmi olan ve yönetmenliğini Nejla Demirci’nin yaptığı Kanun Hükmü filminin gösterimi Çankaya Kaymakamlığı’nın aldığı kararla gösterime bir saat kala yasaklandı.

Ankara’daki açılış gecesinde konuşmaların ardından film gösterimi yapılamadı. Polisler, film gösteriminin yapılmaması için teknik salonda bekledi.

Ekrana “Kanun Hükmü filmi Çankaya Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır. Sansüre hayır” yazılı görsel yansıtıldı. Seyirciler yasak kararını alkışlarla protesto etti.

İşçi Filmleri Festivali sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kanun Hükmü filminin Antalya Altın Portakal ile başlayan sansürlenme süreci bu seferde Çankaya Kaymakamlığı aracılığıyla devam ettirilmek isteniyor. 19 yıldır sansürün karşısında konumlanmış bir festival olarak bu hukuksuz yasaklama kararını tanımıyoruz, yönetmen Nejla Demirci’yle dayanışma içinde olduğumuzu yineliyoruz” denildi.

“Kanun Hükmü” belgesel filmi, bugün (3 Mayıs) saat 17.00’da İstanbul Beyoğlu Aynalı Geçit’te gösterilecek. Gösterimin ardından yönetmen Nejla Demirci, yönetmen Güliz Sağlam ve Dr. Sonay Ban’ın katılımıyla “Festivallerde Sansür” söyleşisi düzenlenecek.

(AD)

işçi filmleri festivali Kanun Hükmü sansür
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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