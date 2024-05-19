19 Mayıs kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bugün Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Güne özel mesaj yayımlayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü baskıya, provokasyona rağmen hızlandırdığı kalkınma, büyüme, güçlenme mücadelesini ancak 19 Mayıs'ın ruhuna, özüne, ilkelerine, ideallerine ve hedeflerine sahip çıkarak sürdürebiliriz,” dedi.

Ankara’daki resmî tören Anıtkabir’de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mozoleye çelenk bırakan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

19 Mayıs Nasıl Bayram Oldu?

Anıtkabir Özel Defteri

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türk gençliğine armağan ettiğiniz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerimizle beraber manevi huzurunuzdayız. Milli Mücadele'nin meşalesini yakmanızın üzerinden tam 105 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren o meşale, bugün Türk milletinin ve gençliğinin ruhunda aynı heyecan, umut ve inançla yanıyor. Gençlerimiz, kendilerine emanet edilen canımızdan aziz bu vatanı aydınlık yarınlara taşımak için tüm gücüyle çalışırken, biz de onları, her gün gelişen, güçlü imkanlarla destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında da aşkla yılmadan çalışarak ülkemizi ve bayrağımızı her alanda yüceltmeye devam edeceğiz. Eğitimde, bilimde, sanatta, sporda dünyaya iz bırakan, yol açan, öncülük eden gençlerimizle omuz omuza vererek emanetinize sadakat ve vefa ile sahip çıkacağız. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin en büyük gücü, gençliği, gençliğin en büyük gücü ve ilham kaynağı ise köklerinden gelen inanç ve kararlılıktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle zatıalinizi ve milletin istiklali, istikbali yolunda canla başla mücadele etmiş tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

İstanbul

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul’daki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda da tören düzenlendi.​​​​​​​ Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe gençlik ve spor müdürleri ile gençler katıldı.

Özbay'ın, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı:

"Bu pırlanta gençlere, bu şehrin, bu ülkenin en güzel haliyle yönetimini, bütün unsurlarını devretme sorumluluğu var hepimizde. Umarım Türkiye'mizi, dünyanın bu bahsettiğim unsurlar üzerinden en müreffeh seviyeye ulaştığı günleri sağlarız. İşte o zaman Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu ve ebedi liderimizi gerçekten anmış oluruz, gerçekten o büyük mücadeleyi veren insanlara layık olmuş oluruz."



Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Konya, Aksaray, Afyon, Karaman, Urfa, Kilis, İzmir, Batman, Tokat, Sakarya, Denizli, Yozgat ve Çanakkale kutlamaların yapıldığı başlıca kentler arasında. (TY)