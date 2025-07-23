19. Karaburun Bilim Kongresi'nin tarihleri belli oldu

Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan Karaburun Bilim Kongresi'nin geçici programı belli oldu. 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlecek kongrenin teması "Savaş" olarak belirlendi.

İzmir’in Karaburun ilçesinde buluşan katılımcılar, çeşitli oturumlarda Türkiye ve dünya gündemini sarsan savaşlara ve militarist politikaların toplumsal etkilerine odaklanacak.

Karaburun Bilim Kongresi 19. yılında ‘savaş’ temasıyla toplanıyor

"Savaş” temasını merkezine alan kongre komitesi, üç gün boyunca toplumsal, siyasal ve ekonomik krizleri masaya yatıracak.

"Savaş–barış ikileminde Kürt meselesi"

Kongrenin açılış sunumunu, "Savaş ve Barış İkiliğinde Sarkaç ve Döngü" başlığıyla komite adına Şair Murathan Mungan yapacak.

Açıklanan geçici programa göre, ilk oturum "Rejimin, Hegemonyanın ve Sermaye Birikiminin İnşasında Savaşların Rolü" başlığıyla Aysun Gezen'in yürütücülüğünde gerçekleşecek. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'in katılacağı oturumda, "Savaş–Barış İkileminde Kürt Meselesinin Çözümü ve Demokratikleşme" gündem edilecek.

Sırrı Süreyya Önder Anılacak

Kongrenin kapanış oturumunda Sırrı Süreyya Önder anısına "Barış İçin Ne Öneriyoruz? Birlikte Ne Yapabiliriz?" başlığında forum düzenlenecek. Yürütücülüğünü Halk TV sunucusu Gözde Şeker'in yapacağı oturumun katılımcıları CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, Sol Parti'den İlknur Başer ve TİP'ten Doğan Ergün olacak.

(AB)