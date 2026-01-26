TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 26.01.2026 16:10 26 Çile 2026 16:10
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.01.2026 16:23 26 Çile 2026 16:23
Xwendin Xwendin:  3 xulek

180 hunermend û aktîvîst: Êrişan bi dawî bikin, statuya Rojava nas bikin

180 hunermendan bi daxwaza bidawîkirina êrişên ser Rojava û naskirina statuyê daxuyanî dan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
180 hunermend û aktîvîst: Êrişan bi dawî bikin, statuya Rojava nas bikin

Buroya Jinên Kurd Cêniyê li dijî êrişên ser Rojavayê kampanyaya îmzeyan da destpêkirin.

Di çarçoveya kampanyayê de nameyek hate nivîsandin. Hunermendan, nivîskaran û lîstikvanan xwest ku demildest êrişên leşkerî yên li ser Rojava bên bidawîkirin û statuya Rojava were naskirin.

Di nameyê de wiha hate gotin: “Naskirina Rojava çalakiyeke sembolîk e. Ev berpirsyariyeke siyasî ye.” Di nameyê de ev daxwaz hatin kirin:

* Êrişên li ser Rojava demildest bi dawî bibin û sivîl bên parastin.

* Yekitiya Ewropayê bila Rojava weke siyasî û hiqûqî nas bike.

Kesên îmzeya wan li bin nameyê ne ev in:

• Aaron Altaras

• All Amin

• Alrun Hofer

• Alexia Weiss

• Andreas Krikl

• Anna Fiegen

• Anna Langhoff

• Anna Paula Muth

• Anton Weil

• Asli Fîlîz

• Aydin Aydin

• Aysima Ergun

• Ayşe Polat

• Aysima Ergun

• Azad

• Baran Kok

• Berbang Hilat

• Bêrîvan Îbîn

• Berk Bozbel

• Bernd Schoch

• Berq

• Britta Schubert

• Brutalismus3000

• Canan Turan

• Carolin Haupt

• Cemîla Şahîn

• Cennet Voß

• Cesar Jimenez Anders

• Ceren

• Ceyda Abla

• Christian Schoppe

• Christopher Wimmer

• Ciwan Haco

• Clemens Schick

• Cynthia Cosima Erhardt

• Dahabflex

• Daniel Osthoff

• Dejan Markovic

• Denîz Bolat

• Denîz Nakî

• Denîz Orun –

• Deyar Alkalash

• Dîlan Karadaş

• Dîlan Z. Çapan

• Dina Stahn

• Doreen Langguth

• Duygu Agal

• Ebow

• Eidin Jalali

• Elif Kuçuk

• Emilia Dix

• Eno

• Esther Winkelmann

• Eugenia Fabrizi

• Evelyn Steinthaler

• Fatima Khan

• Fatma Aydemîr

• Ferhat Kartal

• Fernando Romero-Forsthuber

• Franz Mangel

• Frauke Boggasch

• Fruity Luke

• Fynn Engelkes

• Georg Carle

• Gerhard Tuschla

• Haaizey

• Halîma Îlter

• Hanna Walter

• Hannes Porombka

• Hasso Bräuer

• Prof. Havîn al Sindy

• Hêja Netirk

• Hêvîn Tekîn

• Hito Steyerl

• Hogir Ar

• Jacqueline Saki Aslan

• Jasmina Kuhnke

• Jasna Fritzi Bauer

• Jihan Alomar

• Johannes Yunus Berger

• Judie Hasan

• Juri Sternburg

• Kachichom Muhyaddin

• Koma KAFVKA

• Kamee Abrahamian

• Karin Desmarowitz

• Karosh Taha

• Katharina Muckstein

• Kay Matter

• Kozarth

• Kurt Kromer

• Lea Gerstenkorn

• Lejan Atmaca

• Lena Bruckner

• Lena Ziyal

• Leonhard F. Seidl

• Leyla Schmidt

• Lîsa Çalan

• Lîsa Wentz

• Louis-Nicolai Nitsche

• Luca Eck

• Lune

• L.M. Tietze

• Lydia Amasko

• Mal Élevé

• Manuellsen

• Margarita Tsomou

• Marleen Rothaus

• Marlene Goksch

• Meral Rakîp

• Mîna Khani

• Mizgîn Bîlmen

• Mohamed Kanj Khamis

• Morgaine

• Moshtari Hilal

• Nele Christoph

• Nicola Sidiropulos

• Niklas Taleb

• Nûrhan Porst

• Ole Liebl

• Onur Suzan Nobrega

• Paix 298

• Patrice Greißmeier

• Pashanim

• Paula Hartmann

• Peter Ott

• Phung-Thien Phan

• Raquel Kishori Dukpa

• Rebecca Racine Ramershoven

• Regina Guhl

• Reinhard Denecke

• Reinhard Klimmt

• Richard Schuberth

• Rio Riseup

• Robert Krieg

• Ronak Jundi

• Rosa Jellinek

• Roxana Safarabadi

• Ruth Rosenfeld

• Sabine Braun

• Sandra Maren Schneider

• Sebastian23

• Sebastian Wulff

• Sechser

• Şehbal Şenyurt Arînlî

• Serdar Altan

• Sarhad

• Selin Alpaslan

• Senad Gashi

• Serdar Mutlu

• Seyîthan Aytekîn

• Seyneb Saleh

• Şeyda Kurt

• Sibylle Czichon

• Silvia Der Meguerditchian

• Sînan Guleç

• Soleen Yûsef

• Sonja Hilberger

• Sonos Cliq

• Sofia İordanskaya

• Sofi cvo

• Stefan Atzl

• Stefan Lenzen

• Stefanie - Leinhos

• Stefanie Sargnagel

• Steven Adjei Sowah

• Symba

• Tadzio Muller

• Tahsim Durgun

• Teuterekordz

• Theresa Bischof

• Thomas Held

• Tina Leisch

• Tijana Zilic

• Trace Bristol

• Tsellot Melesse

• Ulf Aminde

• Ulrich Heider

• Ulrich Keicher

• Valentin Schroeteler

• Vanessa Unzalu Troya

• Yasî Çetînkaya

• Yasmîn Mowafek

• Zara Zandieh

• Zehra Dogan

• Zynik

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rojava Kobanî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê