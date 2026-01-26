180 hunermend û aktîvîst: Êrişan bi dawî bikin, statuya Rojava nas bikin

Buroya Jinên Kurd Cêniyê li dijî êrişên ser Rojavayê kampanyaya îmzeyan da destpêkirin.
Di çarçoveya kampanyayê de nameyek hate nivîsandin. Hunermendan, nivîskaran û lîstikvanan xwest ku demildest êrişên leşkerî yên li ser Rojava bên bidawîkirin û statuya Rojava were naskirin.
Di nameyê de wiha hate gotin: “Naskirina Rojava çalakiyeke sembolîk e. Ev berpirsyariyeke siyasî ye.” Di nameyê de ev daxwaz hatin kirin:
* Êrişên li ser Rojava demildest bi dawî bibin û sivîl bên parastin.
* Yekitiya Ewropayê bila Rojava weke siyasî û hiqûqî nas bike.
Kesên îmzeya wan li bin nameyê ne ev in:
• Aaron Altaras
• All Amin
• Alrun Hofer
• Alexia Weiss
• Andreas Krikl
• Anna Fiegen
• Anna Langhoff
• Anna Paula Muth
• Anton Weil
• Asli Fîlîz
• Aydin Aydin
• Aysima Ergun
• Ayşe Polat
• Azad
• Baran Kok
• Berbang Hilat
• Bêrîvan Îbîn
• Berk Bozbel
• Bernd Schoch
• Berq
• Britta Schubert
• Brutalismus3000
• Canan Turan
• Carolin Haupt
• Cemîla Şahîn
• Cennet Voß
• Cesar Jimenez Anders
• Ceren
• Ceyda Abla
• Christian Schoppe
• Christopher Wimmer
• Ciwan Haco
• Clemens Schick
• Cynthia Cosima Erhardt
• Dahabflex
• Daniel Osthoff
• Dejan Markovic
• Denîz Bolat
• Denîz Nakî
• Denîz Orun –
• Deyar Alkalash
• Dîlan Karadaş
• Dîlan Z. Çapan
• Dina Stahn
• Doreen Langguth
• Duygu Agal
• Ebow
• Eidin Jalali
• Elif Kuçuk
• Emilia Dix
• Eno
• Esther Winkelmann
• Eugenia Fabrizi
• Evelyn Steinthaler
• Fatima Khan
• Fatma Aydemîr
• Ferhat Kartal
• Fernando Romero-Forsthuber
• Franz Mangel
• Frauke Boggasch
• Fruity Luke
• Fynn Engelkes
• Georg Carle
• Gerhard Tuschla
• Haaizey
• Halîma Îlter
• Hanna Walter
• Hannes Porombka
• Hasso Bräuer
• Prof. Havîn al Sindy
• Hêja Netirk
• Hêvîn Tekîn
• Hito Steyerl
• Hogir Ar
• Jacqueline Saki Aslan
• Jasmina Kuhnke
• Jasna Fritzi Bauer
• Jihan Alomar
• Johannes Yunus Berger
• Judie Hasan
• Juri Sternburg
• Kachichom Muhyaddin
• Koma KAFVKA
• Kamee Abrahamian
• Karin Desmarowitz
• Karosh Taha
• Katharina Muckstein
• Kay Matter
• Kozarth
• Kurt Kromer
• Lea Gerstenkorn
• Lejan Atmaca
• Lena Bruckner
• Lena Ziyal
• Leonhard F. Seidl
• Leyla Schmidt
• Lîsa Çalan
• Lîsa Wentz
• Louis-Nicolai Nitsche
• Luca Eck
• Lune
• L.M. Tietze
• Lydia Amasko
• Mal Élevé
• Manuellsen
• Margarita Tsomou
• Marleen Rothaus
• Marlene Goksch
• Meral Rakîp
• Mîna Khani
• Mizgîn Bîlmen
• Mohamed Kanj Khamis
• Morgaine
• Moshtari Hilal
• Nele Christoph
• Nicola Sidiropulos
• Niklas Taleb
• Nûrhan Porst
• Ole Liebl
• Onur Suzan Nobrega
• Paix 298
• Patrice Greißmeier
• Pashanim
• Paula Hartmann
• Peter Ott
• Phung-Thien Phan
• Raquel Kishori Dukpa
• Rebecca Racine Ramershoven
• Regina Guhl
• Reinhard Denecke
• Reinhard Klimmt
• Richard Schuberth
• Rio Riseup
• Robert Krieg
• Ronak Jundi
• Rosa Jellinek
• Roxana Safarabadi
• Ruth Rosenfeld
• Sabine Braun
• Sandra Maren Schneider
• Sebastian23
• Sebastian Wulff
• Sechser
• Şehbal Şenyurt Arînlî
• Serdar Altan
• Sarhad
• Selin Alpaslan
• Senad Gashi
• Serdar Mutlu
• Seyîthan Aytekîn
• Seyneb Saleh
• Şeyda Kurt
• Sibylle Czichon
• Silvia Der Meguerditchian
• Sînan Guleç
• Soleen Yûsef
• Sonja Hilberger
• Sonos Cliq
• Sofia İordanskaya
• Sofi cvo
• Stefan Atzl
• Stefan Lenzen
• Stefanie - Leinhos
• Stefanie Sargnagel
• Steven Adjei Sowah
• Symba
• Tadzio Muller
• Tahsim Durgun
• Teuterekordz
• Theresa Bischof
• Thomas Held
• Tina Leisch
• Tijana Zilic
• Trace Bristol
• Tsellot Melesse
• Ulf Aminde
• Ulrich Heider
• Ulrich Keicher
• Valentin Schroeteler
• Vanessa Unzalu Troya
• Yasî Çetînkaya
• Yasmîn Mowafek
• Zara Zandieh
• Zehra Dogan
• Zynik
(AY)