18 Kürt gazetecinin yargılandığı dava: Savcılık mahkemeye tutanakları yollamadı

Diyarbakır’da 18 Kürt gazetecinin örgüt üyeliği iddiası ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Yargılanan gazetecilerden Serdar Altan, Elif Üngür, Lezgin Akdeniz, Mehmet Şahin ve Zeynel (Rohat) Bulut ile avukatları Resul Temur, Ruşen Seydaoğlu, Bahar Oktay, Canan Atabay ve Fatih Aydın duruşmada hazır bulundu.

Duruşmayı Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) temsilcileri, Amsterdam Hukuk Kliniği’nden avukatlar ve gazeteciler izledi.

Mahkeme başkanın istinaf mahkemesine atanması duruşmayı atanan yeni heyet gördü. Dosyaya eklenen evraklar hakkında bilgi veren mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada Ari Yapım’da yapılan arama tutanağının incelemesi, dijital materyallerin iadesi yönünde kurulan ara karar doğrultusunda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkereye yanıt verilmediğini söyledi.

Mahkeme başkanı bu nedenle arama tutanaklarına imza atan tanıkların dinlenmesi için ayrıca bir müzekkere yazılmadığını belirtti.

Esas hakkındaki görüş için söz alan duruşma savcısı dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesini talep etti. Yargılanan gazeteciler ise önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, yurtdışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını ve beraatlarını talep etti.

30 gün süren arama

Gazetecilerin avukatlarından Resul Temur, Ari Yapım’da 30 gün süren aramayla ilgili konuştu. Aramanın yasal olarak hazirun huzurunda yapılması gerektiğini belirten Temur, Ari Yapım’daki aramada bunun yerine getirilmediğini söyledi.

Temur, 30 günlük aramanın son gününde hazirunun arama tutanağının imzalatılması için çağrıldığını aktararak, hazirunun dinlenmesini talep etti.

Mahkeme tutanakları istedi

Savunmaların ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme Kadir Bayram, Mehmet Şahin, Mehmet Ali Ertaş, Zeynel (Rohat) Bulut hakkında başka mahkemelerde açılan dava dosyalarının bir örneğinin istenmesine karar verdi.

Mahkeme Ari Yapım prodüksiyon şirketinde bir ay süren aramalara ilişkin tutulan tutanakların bir örneğinin mahkemeye gönderilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı yazılmasını kararlaştırdı.

Arama tutanakları geldiğinde bu tutanakların altında imzası olan tanıkların mahkemede dinlenmesi için adreslerine çağrı kağıdı gönderilmesine hükmetti.

Sanıkların el konulan dijital materyallerinin iadesine; Esmer Tünç, Kadir Bayram ve Mehmet Yalçin hakkındaki adli kontrol kapsamında şart koşulan karakola imza verme zorunluluğunun kaldırılmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 9 Mayıs'ta.

Ne olmuştu? Diyarbakır’da 8 Haziran 2022'de evlere ve çalıştıkları kurumlara düzenlenen operasyonlarda 20’si gazeteci 22 kişi gözaltına alındı. Mezopotamya Haber Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, JinNews Haber Müdürü Safiye Alagaş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFGD) Eşbaşkanı Serdar Altan, Xwebûn gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş ile gazeteciler Ömer Çelik, Neşe Toprak, Mehmet Şahin, Zeynel Abidin Bulut, Elif Üngör, Remziye Temel, Suat Doğuhan, Lezgin Akdeniz, İbrahim Koyuncu, Abdurrahman Öncü, Ramazan Geciken ve Mazlum Güler bir haftalık gözaltı sürecinden sonra 16 Haziran 2022'de tutuklandı. Gözaltına alınan gazetecilerden Gülşen Koçuk, Kadir Bayram, Mehmet Yalçın, Esmer Tunç ve Feynaz Koçuk ile gazetecilerle birlikte alınan İhsan Ergünlü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. JİNNEWS Müdürü Safiye Alağaş, ajansın editörlerinden Gülşen Koçuk, eski basın çalışanı Feynaz Koçuk ve sokak röportajına katılan İhsan Ergülen'in soruşturma dosyaları hakkında ise 21 Mart 2023'te ayırma kararı verildi. Alağaş, hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" şüphesiyle 383 sayfalık iddianame hazırlandı. Alagaş, bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 15 Haziran 2023'te görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Polis, aramalarda el koyduğu haber materyallerini “örgütsel delil” gösterip görüntülerini basına servis etti. Gazetecilerin yaptığı haber programı, SGK kayıtları, meslektaşlarıyla telefon görüşmeleri, gizli tanık ifadesi, haber arşivleri, okudukları kitaplar, yurtdışına giriş-çıkış kayıtları, sosyal medya paylaşımları, katıldıkları basın açıklamaları, yazdıkları haberler, basına verdikleri röportajlar iddianamede “suç delili” olarak yer aldı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi 11 ve 12 Temmuz 2023’de görülen davanın ilk duruşmasında, 15 gazeteci ve basın çalışanı 13 aylık tutukluluğun ardından tahliye etti.

Gazetecilerin tutuklu olduğu dönemden bianet’e mektuplar

(HA)