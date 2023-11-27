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Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 15:20
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2023 15:20
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18 kentte 98 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamayla 18 kentte eşzamanlı operasyon yapıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/27/18-kentte-98-kisi-gozaltina-alindi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde birçok kentte yapılan ev baskınları ve gözaltılara ilişkin bugün bir açıklama yayımladı.

Mezopotamya Ajansı’ndaki habere göre açıklamada, 18 kentte düzenlenen ev baskınlarında 98 kişi gözaltına alındı.

Ağrı, Adıyaman, Urfa, Bingöl, Elazığ, Antep, Hakkâri ve Siirt başta olmak üzere operasyonun, “sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapanlar ile PKK/KCK üyelerine” yönelik düzenlendiği belirtildi.

Öte yandan, Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak, Siirt, Maraş, Diyarbakır, Muş ve Dersim'de yürütülen operasyonlarda "63 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini" bildirdi. (TY)

İçişleri Bakanlığı Gözaltı
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