18 kentte 98 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde birçok kentte yapılan ev baskınları ve gözaltılara ilişkin bugün bir açıklama yayımladı.

Mezopotamya Ajansı’ndaki habere göre açıklamada, 18 kentte düzenlenen ev baskınlarında 98 kişi gözaltına alındı.

Ağrı, Adıyaman, Urfa, Bingöl, Elazığ, Antep, Hakkâri ve Siirt başta olmak üzere operasyonun, “sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapanlar ile PKK/KCK üyelerine” yönelik düzenlendiği belirtildi.

Öte yandan, Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak, Siirt, Maraş, Diyarbakır, Muş ve Dersim'de yürütülen operasyonlarda "63 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini" bildirdi. (TY)