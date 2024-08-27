18. Karaburun Bilim Kongresi 31 Ağustos’ta başlıyor

Bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan Karaburun Bilim Kongresi’nin kesin programı belli oldu.

31 Ağustos - 3 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir’in Karaburun ilçesinde gerçekleşecek olan kongrenin teması “faşizm”.

Kongre akademisyenler, araştırmacılar ve gazeteciler için önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

Bu yılki programda ekoloji, toplumsal cinsiyet, LGBTİ+ ve hayvan hakları, sinema, politika, medya ve ekonomi gibi alanlarda 21 oturumda 82 başlık ele alınacak.



Programın üçüncü gününde (2 Eylül Pazartesi) saat 13.30’da başlayacak “Faşizme Karşı Özgür Medyanın Gücü” A7 Oturumu’nda gazeteciler Yaşar Aydın, Hakkı Özdal, Kibriye Evren ve Ömer Madra ile birlikte bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan da yer alıyor.

Oturumun yürütücüsü ise Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu.

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