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Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 15:39
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 15:44
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18. Karaburun Bilim Kongresi 31 Ağustos’ta başlıyor

Dört gün sürecek olan kongrenin bu seneki teması “faşizm”.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
18. Karaburun Bilim Kongresi 31 Ağustos’ta başlıyor

Bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan Karaburun Bilim Kongresi’nin kesin programı belli oldu.

31 Ağustos - 3 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir’in Karaburun ilçesinde gerçekleşecek olan kongrenin teması “faşizm”.

Kongre akademisyenler, araştırmacılar ve gazeteciler için önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

Bu yılki programda ekoloji, toplumsal cinsiyet, LGBTİ+ ve hayvan hakları, sinema, politika, medya ve ekonomi gibi alanlarda 21 oturumda 82 başlık ele alınacak.

 
Programın üçüncü gününde (2 Eylül Pazartesi) saat 13.30’da başlayacak “Faşizme Karşı Özgür Medyanın Gücü” A7 Oturumu’nda gazeteciler Yaşar Aydın, Hakkı Özdal, Kibriye Evren ve Ömer Madra ile birlikte bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan da yer alıyor.

Oturumun yürütücüsü ise Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu.

Programla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın

Karaburun’a ulaşmak için:

  • Urla merkezden 761 no’lu ESHOT otobüslerine ya da Fahrettin Altay Semt Garajından Karaburun – İzmir dolmuşlarına binebilirsiniz.

  • Urla’ya 684 ve 984 no’lu ESHOT otobüsleriyle ulaşabilirsiniz.

  • Fahrettin Altay’a İzmir metro ya da tramvay seçenekleriyle ulaşabilirsiniz. (TY)

Karaburun Bilim Kongresi onur hamzaoğlu vecih cuzdan akademi bilim kongresi
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/haber/karaburun-bilim-kongresi-nden-geriye-kalanlar-189788
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