18. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali başladı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde dün (7 Ekim) başladı.

Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alper Ünlü, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan ve mimarların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

11 Ekim’e kadar devam edecek olan festivalin açılış filmi, yönetmenliğini Yalçın Çiftçi’nin yaptığı “Beyaz Dağın Çocukları” filmi oldu.

“Beyoğlu’nu hak ettiği değere kavuşturacağız”

Festivalin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, şöyle dedi:

“Her yapı tarihin o anında hakim olan duyguyu, toplumsal gerçekliği içinde taşır. Beyoğlu bu anlamda çok zengin bir envantere sahip ilçemizdir. Bu envanter kentine sahip çıkan herkes gibi beni de heyecanlandırmaktadır. Yaşadığımız kenti anlamak, anlamlandırmak için mimariyi anlamak gerekiyor. Hedefimiz Beyoğlu'nda kent hayatının anlamlı kılınmasıdır.

“Böylece yalnızca ikâmet edilen ya da ziyaret edilen değil, yaşanan ve yaşayan bir kent tasarımıyla Beyoğlu'nu hak ettiği değere kavuşturabileceğimize inanıyorum. Bugün gerçekleşen festivaldeki eserleri de bu yüzden çok kıymetli buluyorum. Çünkü Beyoğlu bir dünya kenti, İstanbul bir dünya şehri. Dünyadan etkilenen ve dünyayı etkileyen rolümüzün farkındayız. Uluslararası festivaller de bu etkileşimin sanatsal buluşma noktasıdır.”