18. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali başladı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde dün (7 Ekim) başladı.
Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alper Ünlü, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan ve mimarların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
11 Ekim’e kadar devam edecek olan festivalin açılış filmi, yönetmenliğini Yalçın Çiftçi’nin yaptığı “Beyaz Dağın Çocukları” filmi oldu.
“Beyoğlu’nu hak ettiği değere kavuşturacağız”
Festivalin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, şöyle dedi:
“Her yapı tarihin o anında hakim olan duyguyu, toplumsal gerçekliği içinde taşır. Beyoğlu bu anlamda çok zengin bir envantere sahip ilçemizdir. Bu envanter kentine sahip çıkan herkes gibi beni de heyecanlandırmaktadır. Yaşadığımız kenti anlamak, anlamlandırmak için mimariyi anlamak gerekiyor. Hedefimiz Beyoğlu'nda kent hayatının anlamlı kılınmasıdır.
“Böylece yalnızca ikâmet edilen ya da ziyaret edilen değil, yaşanan ve yaşayan bir kent tasarımıyla Beyoğlu'nu hak ettiği değere kavuşturabileceğimize inanıyorum. Bugün gerçekleşen festivaldeki eserleri de bu yüzden çok kıymetli buluyorum. Çünkü Beyoğlu bir dünya kenti, İstanbul bir dünya şehri. Dünyadan etkilenen ve dünyayı etkileyen rolümüzün farkındayız. Uluslararası festivaller de bu etkileşimin sanatsal buluşma noktasıdır.”
37 film izleyici ile buluşacak
7 Ekim’de Beyoğlu Sineması’nda başlayan 18. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali 11 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.
Festivale bu yıl 101 ülkeden, mimarlık ve kent üzerine üretilmiş belgesel ve animasyon dallarında toplam 850 film için başvuruda bulunuldu.
Festival süresince 31 belgesel, 6 animasyon olmak üzere toplam 37 film izleyiciyle buluşacak.
Festivalin yarışma bölümüne alınan filmlerden belgesel ve animasyon dallarında verilecek ödüllerin yanı sıra ulusal kategoriden bir filme “Sami Yılmaztürk Özel Ödülü” verilecek.
Ödül alan filmlerin yönetmenlerine ödülleri, 13 Ekim 2024 Pazar günü Beyoğlu Sineması’nda saat 20.00’da yapılacak ödül töreninde takdim edilecek.
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