KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2025 16:25
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2025 16:28
2 dk Okuma

18. İstanbul Bienali 20 Eylül’de başlıyor

Dünyanın çeşitli coğrafyalarından 47 sanatçının eserleri, sekiz farklı mekânda izleyiciyle buluşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

18. İstanbul Bienali 20 Eylül’de başlıyor
Külah Fabrikası, Fotoğraf: Sahir Uğur Eren

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen “Üç Ayaklı Kedi” başlıklı 18. İstanbul Bienali, 20 Eylül’de kapılarını açacak.

Üç yıla yayılan bir yapıyla kurgulanan ve Christine Tohmé’nin küratörlüğünde gerçekleştirilecek bienalin ilk ayağı 23 Kasım 2025 tarihine dek ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Bienalin ilk ayağında, dünyanın farklı coğrafyalarından 47 sanatçının eserleri İstanbul’un tarihi ve güncel yapısıyla iç içe geçmiş mekânlarda sergilenecek. Bienal, sergilerin yanı sıra canlı performanslar, film gösterimleri ve konuşmalardan oluşan kamusal bir programla zenginleşecek.

Bienal ikinci ve üçüncü ayaklarıyla 2026 ve 2027 yıllarında da devam edecek.

18. İstanbul Bienali 2025’e ertelendi
18. İstanbul Bienali 2025’e ertelendi
19 Ocak 2024

Christine Tohmé’nin kaleme aldığı kavramsal çerçeve metnine buradan ulaşılabilir.

Fransız Yetimhanesi Bahçesi, Fotoğraf: Sahir Uğur Eren

Beyoğlu-Karaköy hattında 8 mekân

Beyoğlu-Karaköy hattında birbirine yürüme mesafesinde konumlanan, bir kısmı ise ilk kez bienale ev sahipliği yapacak 8 farklı mekân, izleyicilere hem sergileri hem de şehrin farklı yüzlerini görme imkânı sunacak.

Önceki edisyonlardan aşina olunan Galata Rum Okulu, bu yıl da geniş bir seçkiyle bienal ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Dönemin ticaret ve zanaat hayatında önemli bir durak olan ve bienal için özel olarak yenilenen Zihni Han ise Karaköy rotasının dikkat çeken mekânlarından biri olarak öne çıkıyor.

Meclis-i Mebusan Caddesi’ndeki 35 numaralı binanın zemin katı bienal için yeniden işlevlendirilirken, Muradiye Han ve tam karşısında yer alan Galeri 77 de sergilere ev sahipliği yapacak. Bir dönem dondurma külahı üretimi yapılan Külah Fabrikası, bu kez sergi mekânı olarak kapılarını açıyor.

Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi bienal kapsamında bir yerleştirmeye ev sahipliği yaparken; İstiklal Caddesi’nin simge yapılarından Elhamra Han da bienal ziyaretçilerini karşılayacak.

18. İstanbul Bienali, tüm mekânlarda ücretsiz olarak pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek. Açılış haftasına özel olarak sergiler, 22 Eylül Pazartesi günü de ziyaretçilere açık olacak. (TY)

İstanbul
18. İstanbul Bienali İKSV beyoğlu karaköy Christine Tohmé Üç Ayaklı Kedi
18. İstanbul Bienali’nin başlığı ve kavramsal çerçevesi açıklandı: Üç Ayaklı Kedi
26 Şubat 2025
18. İstanbul Bienali 2025’e ertelendi
19 Ocak 2024
Dört sanatçı İstanbul Bienali'ne katılmayacağını açıkladı
23 Ekim 2023
Geçmiş İstanbul Bienallerinin katılımcılarından İKSV'ye açık mektup
5 Ekim 2023
Öktem, Venedik Bienali Türkiye Pavyonu küratörlüğünden ayrıldı
15 Ağustos 2023
18. İstanbul Bienali'nin Küratörü Iwona Blazwick oldu
3 Ağustos 2023
