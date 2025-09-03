18. İstanbul Bienali 20 Eylül’de başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen “Üç Ayaklı Kedi” başlıklı 18. İstanbul Bienali, 20 Eylül’de kapılarını açacak.

Üç yıla yayılan bir yapıyla kurgulanan ve Christine Tohmé’nin küratörlüğünde gerçekleştirilecek bienalin ilk ayağı 23 Kasım 2025 tarihine dek ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Bienalin ilk ayağında, dünyanın farklı coğrafyalarından 47 sanatçının eserleri İstanbul’un tarihi ve güncel yapısıyla iç içe geçmiş mekânlarda sergilenecek. Bienal, sergilerin yanı sıra canlı performanslar, film gösterimleri ve konuşmalardan oluşan kamusal bir programla zenginleşecek.

Bienal ikinci ve üçüncü ayaklarıyla 2026 ve 2027 yıllarında da devam edecek.

Christine Tohmé’nin kaleme aldığı kavramsal çerçeve metnine buradan ulaşılabilir.

Beyoğlu-Karaköy hattında 8 mekân

Beyoğlu-Karaköy hattında birbirine yürüme mesafesinde konumlanan, bir kısmı ise ilk kez bienale ev sahipliği yapacak 8 farklı mekân, izleyicilere hem sergileri hem de şehrin farklı yüzlerini görme imkânı sunacak.

Önceki edisyonlardan aşina olunan Galata Rum Okulu, bu yıl da geniş bir seçkiyle bienal ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Dönemin ticaret ve zanaat hayatında önemli bir durak olan ve bienal için özel olarak yenilenen Zihni Han ise Karaköy rotasının dikkat çeken mekânlarından biri olarak öne çıkıyor.

Meclis-i Mebusan Caddesi’ndeki 35 numaralı binanın zemin katı bienal için yeniden işlevlendirilirken, Muradiye Han ve tam karşısında yer alan Galeri 77 de sergilere ev sahipliği yapacak. Bir dönem dondurma külahı üretimi yapılan Külah Fabrikası, bu kez sergi mekânı olarak kapılarını açıyor.

Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi bienal kapsamında bir yerleştirmeye ev sahipliği yaparken; İstiklal Caddesi’nin simge yapılarından Elhamra Han da bienal ziyaretçilerini karşılayacak.

18. İstanbul Bienali, tüm mekânlarda ücretsiz olarak pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek. Açılış haftasına özel olarak sergiler, 22 Eylül Pazartesi günü de ziyaretçilere açık olacak. (TY)