18 işçinin öldüğü HABAŞ patlamasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Patlamanın nedeninin belirlenmesi için adli ve idari soruşturma başlatıldı.
HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçiler hakkında neler biliyoruz?
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Yaralıların tedavisi sürüyor
Resmi açıklamalara göre patlamada 12 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı, yaralanan işçilerden altısının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktardı.
Patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemeler devam ediyor.
(NÖ)