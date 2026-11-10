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YT: Yayın Tarihi: 10.11.2026 14:34 10 Kasım 2026 14:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.11.2026 16:50 10 Kasım 2026 16:50
Okuma Okuma:  1 dakika

18 işçinin öldüğü HABAŞ patlamasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
18 işçinin öldüğü HABAŞ patlamasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için adli ve idari soruşturma başlatıldı.

HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçiler hakkında neler biliyoruz?
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Yaralıların tedavisi sürüyor

Resmi açıklamalara göre patlamada 12 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, yaralanan işçilerden altısının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktardı.

Patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemeler devam ediyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
HABAŞ Demir Çelik Fabrikası 9 Kasım HABAŞ patlaması aliağa
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