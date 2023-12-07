18. İşçi Filmleri Festivali Lüleburgaz açılış gecesi 8 Aralık'ta

18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 8-9-10 Aralık’ta Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde açılış gecesinin ardından film gösterimleriyle düzenlenecek.

Sendika.org'ın haberine göre, Lüleburgaz’da 18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin açılış gecesi 8 Aralık Cuma saat 19.00’da K. Budak Çal Salonu’nda (LYSA) düzenlenecek. Festival kapsamında 8-9-10 Aralık’ta Lüleburgaz’da gösterimler sürecek.

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8 Aralık Cuma günü düzenlenecek açılış gecesinde Boran Mert’in dinletisinin ardından “Aşk, Mark ve Ölüm” isimli film gösterimi izleyicilerle buluşacak.

9 Aralık Cumartesi günü 13.00’te film gösterimleri akşam saatlerine kadar devam edecek. Cumartesi günü gösterilecek filmler şöyle:

Mothertruckers/Tırcı Kadınlar

All-In

The Search/Arayış

The Other Half/Öteki Yarı

Retour à Reims (Fragments)/Reims’a Dönüş: Fragmanlar

10 Aralık Pazar günü tekrar saat 13.00’te film gösterimleri akşam saatlerine kadar devam edecek.

Pazar günü gösterilecek filmler şöyle:

İkizköy

Zeytinliğin Ardı

Herkes Toprağa Gömlür, Ben Suya

When We Fight/Mücadele

Boşlukta

Lacivert Gece

(EMK)