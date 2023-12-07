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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2023 23:56
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 00:01
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18. İşçi Filmleri Festivali Lüleburgaz açılış gecesi 8 Aralık'ta

8 Aralık Cuma günü düzenlenecek açılış gecesinde Boran Mert’in dinletisinin ardından “Aşk, Mark ve Ölüm” isimli film gösterimi izleyicilerle buluşacak

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/07/18-isci-filmleri-festivalinin-luleburgazdaki-acilis-gecesi-bu-aksam.jpg

18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 8-9-10 Aralık’ta Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde açılış gecesinin ardından film gösterimleriyle düzenlenecek.

Sendika.org'ın haberine göre, Lüleburgaz’da 18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin açılış gecesi 8 Aralık Cuma saat 19.00’da K. Budak Çal Salonu’nda (LYSA) düzenlenecek. Festival kapsamında 8-9-10 Aralık’ta Lüleburgaz’da gösterimler sürecek.

Detaylar

8 Aralık Cuma günü düzenlenecek açılış gecesinde Boran Mert’in dinletisinin ardından “Aşk, Mark ve Ölüm” isimli film gösterimi izleyicilerle buluşacak.

9 Aralık Cumartesi günü 13.00’te film gösterimleri akşam saatlerine kadar devam edecek. Cumartesi günü gösterilecek filmler şöyle:

  • Mothertruckers/Tırcı Kadınlar
  • All-In
  • The Search/Arayış
  • The Other Half/Öteki Yarı
  • Retour à Reims (Fragments)/Reims’a Dönüş: Fragmanlar

10 Aralık Pazar günü tekrar saat 13.00’te film gösterimleri akşam saatlerine kadar devam edecek.

Pazar günü gösterilecek filmler şöyle:

  • İkizköy
  • Zeytinliğin Ardı
  • Herkes Toprağa Gömlür, Ben Suya
  • When We Fight/Mücadele
  • Boşlukta
  • Lacivert Gece

(EMK)

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