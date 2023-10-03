18 ilde operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK’ye yönelik operasyon başlatıldı.

Bu sabah Urfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi, yaklaşık 90 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 “terörle mücadele operasyonunun” yürütüldüğünü açıkladı.

AA’nın haberine göre, operasyon öncesinde MİT yaklaşık 10 aydır Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Suriye ve Türkiye’de takip ve dinleme faaliyetinde bulunmuştu.

MA’nın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne dönük saldırı ile ilgili başlatılan operasyonlar kapsamında dün İstanbul ve Kırklareli'nde aralarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile sivil toplum örgütü yöneticilerinin de olduğu en az 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları devam ederken bugün de gözaltı operasyonları devam etti. Urfa’da 25 kişi gözaltında. (AS)