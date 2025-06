18 Hazi̇ran Translarla Eşi̇tli̇k Günü, kutlu olsun!

Bugün, 18 Haziran Translarla Eşitlik Günü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 18 Haziran 2018’de trans varoluşları “ruhsal bozukluk” kategorisinden çıkararak medikal olmayan çerçevede tanımladığı yeni bir düzenlemeye gitti. Pembe Hayat Derneği de 2020 yılında, bugünü “Translarla Eşitlik Günü” olarak anacaklarını duyurdu

Pembe Hayat Derneği'ne göre, bu gün sadece bir kazanım değil, aynı zamanda transların eşitlik taleplerini görünür kılmak adına bir mücadele günü.

LGBTİ+’ları kriminalize etmeye yönelik ayrımcı yasa taslaklarına karşı bir araya gelen LGBTİ+ dernekleri, gün dolayısıyla bir video yayınlandı. Kaos GL’de yer alan habere göre, dernekler videoyu şu mesajla paylaştı:

“Nefret yasasına karşı bir araya gelen LGBTİ+ dernekleri olarak, Pembe Hayat'ın ilân ettiği 18 Haziran Translarla Eşitlik Günü'nü selamlıyoruz. Bir gün değil; her gün, her an eşit olmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hayatlarımızı suç, bizleri suçlu ilân etmeye çalışan yasalara karşı bir kez daha söylüyoruz: İnadına var olmaya devam edeceğiz. Yaşayacağız! Hem de eşit yaşayacağız!”

“Hayatlarımız paylaşmaya değer”

Videonun tam metni ise şöyle:

“Bugün 18 Haziran. Translarla Eşitlik Günü. Ve biz translar, eşit, özgür ve onurlu bir yaşamda ısrar ediyoruz. Çünkü biz; bu hayatın tam içindeyiz ve paylaşıyoruz sizlerle. Okulda, işte, mecliste, spor salonunda, umumi tuvaletlerde, soyunma odalarında paylaşıyoruz hayatı.

“Sizin iş arkadaşınız, komşunuz, öğrenciniz, öğretmeniniz, dostunuz, çocuklarınızız. Yanı başınızdayız. Her yerdeyiz! Biz varız. Kimliğimizle, var oluşumuzla, inadımızla… Ve en çok da trans olmanın coşkusuyla buradayız! Hayatlarımızı, hayallerimizi, hikayelerimizi toplumla paylaşmak istiyoruz. Çünkü hayatlarımız, mücadelemiz paylaşmaya değer! Engelleri, önyargıları, dışlanmayı aşarak kurduk kendi yolumuzu. Kimsenin yerinde gözümüz yok. Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz. Eşit yurttaşlık, güvenli yaşam, saygı, sevgi… Eşit yaşamak istiyoruz. Unutmuyoruz… Eşit yaşamak isterken, yaşamları elinden zorla alınan trans kadınları, trans erkekleri, transları unutmuyoruz… Hande Kader, Dilek İnce, Ecem Seçkin, Hande Buse Şeker ve niceleri…

“Şiddet görmediğimiz aileler istiyoruz”

“Ve biz her seferinde şiddet, taciz ve kaybolan yaşamlarımızı anma ile gündeme gelmeye karşı çıkıyor, varoluşumuzu kutluyoruz. Bugün, ‘Aile Yılı’ adı altında yine hedef gösteriliyoruz. Oysa biz sadece, dışlanmadığımız, şiddet görmediğimiz aileler istiyoruz. Ailesi tarafından öldürülen Ahmet Yıldız’ı, Roşin Çiçek’i unutmuyoruz. Biz; yaşadığımız evlerde ve ailelerde eşit olmak, o aile sofralarındaki yerimizi almak istiyoruz. Çünkü biz yaşamdan yanayız! Ve birbirimizden aldığımız güçle hayatta kalıyoruz. Her gün yeniden, inadına var oluyoruz. Yakın zamanda kaybettiğimiz arkadaşımız Kayra şöyle diyordu: ‘Yaşamamıza izin vermiyorlar…’ Eşit yaşamamızı engelleyenlere öfkeliyiz. Kayra’yı aramızdan alan sisteme öfkeliyiz.

“Öfkemiz baki, eşitlik arzumuz gibi… Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok. Ve bu öfke ile örgütleniyor, hayatı birlikte kuruyoruz. Eşit, güvenli ve özgür bir yaşamı hep birlikte örüyoruz. Bu bir rica değil. Bu bir insan hakkı. Ve 18 Haziran bir yakarış değil; bir kutlama. Güvende, onurlu, görünür ve özgür bir yaşam için kutlama! Ve biz yaşamlarımızı savunmaya, birbirimize tutunarak yaşamaya, inadına var olmaya devam edeceğiz. Yaşayacağız! Hem de eşit yaşayacağız!” (TY)