18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu

Van'da 18 gün önce kaybolan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş’in (21) cansız bedeni bulundu.

Arama çalışmaları devam ederken Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin Rojin Kabaiş’e ait olduğu tespit etti.

Kabaiş, 27 Eylül günü akşam saatlerine doğru arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyerek yurttan çıktı ve geri dönmedi.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Kabaiş'in sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulundu. Kabaiş'i arama çalışmaları devam ederken 13'üncü günde Van Gölü kıyısında başörtüsü bulundu.

Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı X’ten açıklama yaptı. Yerlikaya, “27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları üçüncü gününde

(RT)